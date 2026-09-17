Suudi Bakan Turki Al-Sheikh, Türkiye'de tuttuğu takımı açıkladı

İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da oynanacak olmasına ilişkin konuşan Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, Türkiye'de taraftarı olduğu takımı açıkladı. Turki Al-Sheikh, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da oynanmasına katkılarından dolayı, taraftarı olduğu Galatasaray'ın yanı sıra 3 kulübe teşekkür etti.

İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

"İSTANBUL'DA GÜZEL ETKİNLİK OLACAK"

Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'la 2 ay önce İstanbul'da bulunduğunu belirterek, yeniden İstanbul'da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh

"TÜRKİYE'DE GALATASARAY TARAFTARIYIM"

2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesinde İspanya ve Türkiye futbol federasyonlarının katkılarına değinen Turki Al-Sheikh, "Şubat ayında inanılmaz bir etkinlik düzenlenecek. İspanya Süper Kupası hem Türkiye hem de İstanbul için güzel etkinlik olacak. 2032 Avrupa Şampiyonası da Türkiye ve İtalya arasında düzenlenecek. Kasım ayında kardeşim Bilal Erdoğan'la sizlere çok güzel sürprizimiz olacak. İstanbul'un restoranları ve otelleri çok yoğun, şubat ayında daha da yoğun olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bilal Erdoğan'a katkıları için teşekkür ediyorum. Kısa sürede böylesine önemli bir etkinlik organize edildi. 3 kulübün başkanının da burada olması çok güzel. Özellikle Galatasaray'ı destekleyen bir taraftar olarak 3 kulübe de katkıları için teşekkür ediyorum. Şubat ayında görüşmek üzere." açıklamasını yaptı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI