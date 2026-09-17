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Spor

Arda Güler, İstanbul'a geliyor: İspanya Süper Kupası statları açıklandı

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Arda Güler, İstanbul'a geliyor: İspanya Süper Kupası statları açıklandı
Başlık ResmiArda Güler, İstanbula geliyor: İspanya Süper Kupası statları açıklandı

İspanya Süper Kupası; Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad'ı İstanbul'da buluşturacak. 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek dev organizasyonda yarı final ve final müsabakalarına 3 farklı stadyum ev sahipliği yapacak. Real Madrid'in yıldızı Arda Güler de yıllar sonra kulüp formasıyla İstanbul'da sahaya çıkacak.

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LaLiga devleri Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad'ın 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında mücadele edeceği 2027 İspanya Süper Kupası'nda maçların oynanacağı statlar belli oldu.

Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in başarısı için mücadele ediyor.
Başlık ResmiMilli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in başarısı için mücadele ediyor.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI KADIKÖY'DE

Organizasyonun ilk yarı finalinde Barcelona ile Atletico Madrid, 2 Şubat'ta Fenerbahçe'nin sahası Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kazanan ekip, adını İspanya Süper Kupası finaline yazdıracak.

LaLiga'da 6'da 6 yapan Barcelona, Real Madrid'in 3 puan önünde lider durumda bulunuyor.
Başlık ResmiLaLiga'da 6'da 6 yapan Barcelona, Real Madrid'in 3 puan önünde lider durumda bulunuyor.

REAL MADRID-REAL SOCIEDAD SINAVI DOLMABAHÇE'DE

İkinci yarı final, 3 Şubat'ta Real Madrid ile Real Sociedad arasında Beşiktaş'ın evi Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak. Karşılaşmanın galibi, finalde Barcelona-Atletico Madrid eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Real Madrid'in teknik direktörlüğünü, Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho yapıyor.
Başlık ResmiReal Madrid'in teknik direktörlüğünü, Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho yapıyor.

DEV FİNALİN ADRESİ SEYRANTEPE

İspanya Süper Kupa'da şampiyonun belli olacağı final karşılaşmasının adresi Galatasaray'ın stadı RAMS Park olacak. İki yarı finalden galip ayrılan takımlar, 6 Şubat'ta kupayı İstanbul'da kaldırabilmek için mücadele edecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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