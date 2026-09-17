6 maçta 28 gol! Barcelona bu hafta da rakibine 7 attı
İspanya LaLiga'nın 6. haftasında lider Barcelona evinde Racing Santander'i 7-2 mağlup etti. Ligde 6'da 6 yapan Barcelona, bu karşılaşmalarda toplam 28 gol atma başarısı gösterdi.
İspanya LaLiga'nın 6. haftasında lider Barcelona, Camp Nou'da Racing Santander'i ağırladı. Mücadeleyi Barcelona, 7-2'lik skorla kazandı
Barcelona'nın gollerini 8'de Joao Cancelo, 25 (penaltı), 67 (penaltı) ve 42'de Raphinha, 36'da kendi kalesine Asier Villalibre, 79'da Gabriel Jesus ve 89'da Lamine Yamal attı. Racing Santander'in golleri ise 30'da Maguette Gueye ve 65'te Yassir Zabiri'den geldi.
YAMAL PENALTI KAÇIRDI
Barcelona'da Lamine Yamal, 45. dakikada penaltıyı gole çeviremedi.
6'DA 6 YAPTILAR
Ligde yoluna doludizgin devam eden Barcelona, 6'da 6 yaparak 18 puanla liderliğini sürdürdü. Barcelona, bu 6 maçta 28 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.
Racing Santander ise 7 puanda kaldı.