Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yanan araç kullanılamaz hale geldi

Dolmabahçe Sarayı'nın önünde hafif ticari araç bir anda alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Dolmabahçe Sarayı önünde saat 3.30 sıralarında seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü aracını Dolmabahçe Sarayı'nın önüne çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dolmabahçe Sarayının önünde yanan araç kullanılamaz hale geldi

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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