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Var Mısın Yok Musun bitti mi, yeni bölüm ne zaman, günleri mi değişti?

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Var Mısın Yok Musun bitti mi, yeni bölüm ne zaman, günleri mi değişti?
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun bitti mi, yeni bölüm ne zaman, günleri mi değişti?

ATV ekranlarında yaz döneminde izleyici karşısına çıkan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünün yayın akışında görünmemesi, yarışmanın takipçilerini harekete geçirdi. Eylül ayının başlamasıyla birlikte kanalın yeni sezon programlarında değişikliğe gitmesi, yarışmanın akıbetiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Var Mısın Yok Musun bitti mi, yeni bölüm ne zaman, günleri mi değişti merak ediliyor.

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Yaz sezonunda salı ve çarşamba akşamları ekrana gelen yarışmanın 15 ve 16 Eylül tarihli ATV yayın akışlarında yer almaması dikkat çekti. Kanalın yeni sezon programında A.B.İ. ve Aşk ve Taht gibi yapımların farklı gün ve saatlerde izleyiciyle buluşmaya başlaması nedeniyle Var Mısın Yok Musun'un mevcut yayın düzeninin değişmesi gündeme geldi. Peki, Var Mısın Yok Musun bitti mi, yeni bölüm ne zaman, günleri mi değişti?

Var Mısın Yok Musun bitti mi, yeni bölüm ne zaman, günleri mi değişti?
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun bitti mi, yeni bölüm ne zaman, günleri mi değişti?

VAR MISIN YOK MUSUN BİTTİ Mİ?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünün yayın akışında yer almaması, yarışmanın takipçilerini meraklandırdı. Salı ve çarşamba günleri yayınlanan program, eylül ayının ikinci haftasında ATV'nin yayın akışında yer almadı. ATV tarafından ise Var Mısın Yok Musun'un final yaptığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Var Mısın Yok Musun bitti mi, yeni bölüm ne zaman, günleri mi değişti?
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun bitti mi, yeni bölüm ne zaman, günleri mi değişti?

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Yarışmanın yaz sezonundaki yayın düzeninde program salı ve çarşamba günleri ekrana geliyordu.

Bu hafta 15 Eylül Salı günü ATV'nin saat 20.00'deki yayınında A.B.İ. bulunuyor. 16 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Aşk ve Taht'ın yeni bölümü yayınlanıyor.

Var Mısın Yok Musun bitti mi, yeni bölüm ne zaman, günleri mi değişti?
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun bitti mi, yeni bölüm ne zaman, günleri mi değişti?

VAR MISIN YOK MUSUN GÜNLERİ Mİ DEĞİŞTİ?

Var Mısın Yok Musun'un yaz döneminde salı ve çarşamba günlerinde yayınlanmasının ardından eylül ayında bu günlerde ATV yayın akışında bulunmaması, programın yayın gününün değişmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

ATV'nin yeni sezon yayın düzeninde özellikle akşam kuşağında değişiklikler yapıldı. Böylece Var Mısın Yok Musun'un daha önce ekrana geldiği günlerde farklı yapımların yer aldığı görüldü. Haftanın diğer günlerinde de yayın akışında yer almayan programın akıbeti ise henüz belli değil.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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