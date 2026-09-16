Sümela Manastırı'na akın! Ziyaretçi sayısında rekor kırıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan tarihi Sümela Manastırı, 2026 yılında ziyaretçi sayısında rekor kırdı. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, 15 Eylül itibarıyla manastırı 520 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, manastırın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Tarihi eserleri ve yapıları gelecek nesillere aktarmayı görev edindiklerini ifade eden Karaismailoğlu, Sümela Manastırı'nın da bu yapıların başında geldiğini söyledi.

Karaismailoğlu, "2026 yılı 15 Eylül itibarıyla Sümela Manastırı'nı tam 520 bin kişi ziyaret etti. Bu bir rekor. Bugüne kadar yapılmış olan ziyaretlerin en yükseği. Yıl sonunda 600 bini aşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

TRABZON'DA YURT DIŞI ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Trabzon'un turizm verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, ağustos ayında önemli bir ziyaretçi artışı yaşandığını dile getirdi.

Daha önceki aylarda düşüş gösteren yurt dışı ziyaretçi sayısında önemli bir artış görüldüğünü belirten Karaismailoğlu, "Bugün eylül ayı itibarıyla da inşallah başa baş noktasında yurt dışı ziyaretçilerimizi tamamlayıp yüzde 50'ye varan yurt içi ziyaretçilerimizle birlikte yine rekorlar kırarak bir sezonu kapatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Sümela Manastırına akın! Ziyaretçi sayısında rekor kırıldı

VAZELON VE KUŞTUL İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Henüz ziyarete açılmayan Vazelon ve Kuştul manastırlarının da bölge turizmi açısından önemli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, her iki yapıda çalışmaların başladığını açıkladı.

Karaismailoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, çabalarımız ve arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız girişimler doğrultusunda Vazelon ve Kuştul Manastırı'nda da çalışmalar başladı. Burada projeler ve renovasyonlar devam etmekte" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından manastırların ziyarete açılacağını belirten Karaismailoğlu, "İnşallah buralar kısa sürede tamamlanıp gerekli çalışmalar bitirildikten sonra ziyarete açıldığında hakikaten Maçka Vadisi, Sümela Vadisi çok daha farklı bir ilgi görecek" diye konuştu.

Sümela Manastırına akın! Ziyaretçi sayısında rekor kırıldı

BAZI GÜNLER 5 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ GELDİ

Sümela Manastırı'nın 12 ay boyunca açık olduğunu belirten Karaismailoğlu, kaya düşmeleri nedeniyle daha önce kısa süreli bir kapanma yaşandığını hatırlattı. Sorunun Bakanlık tarafından kısa sürede çözüldüğünü ifade eden Karaismailoğlu, manastırın yeniden ziyaretçilere hizmet verdiğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Burada hakikaten özverili bir çalışma var. Kaya düşmeleri nedeniyle kısa süreli bir kapanma olmuştu. Onları da kısa sürede bakanlığımız halletti ve bugün dört başı mamur bir şekilde bütün vatandaşlarımıza, dünya insanlarına burada hizmet vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi yoğunluğuna da dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bazı günler ziyaretçi bakımından 5 bine yakın ve 5 bini aşan günler oldu. O yüzden bu hizmeti vermek de önemli" dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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