Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! İran, ABD personelinin bulunduğu gemiyi vurdu

İran ile ABD arasındaki çatışmalar Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden tırmandı. ABD basınına konuşan kaynaklara göre İran'ın bu hafta başında düzenlediği saldırıda ABD sözleşmeli bir gemi vurulurken, gemide bulunan bazı personel yaralandı.

İran ile ABD arasında aylardır devam eden çatışmalarda gerilim bu kez Hürmüz Boğazı çevresinde yükseldi.

Fox News'in haberine göre İran'ın bölgede düzenlediği saldırıda ABD sözleşmeli bir gemi hedef alındı. Gemide bulunan bazı ABD personeli yaralandı.

Yaralıların kimliği açıklanmayan bir Körfez ülkesinde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Geminin saldırı sırasında Hürmüz Boğazı'nın tam olarak hangi noktasında bulunduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

ABD DAHA ÖNCEKİ İDDİAYI YALANLAMIŞTI

İran devlet medyası, Tahran'ın kısıtlı bölge olarak tanımladığı alana girmeye çalışan insansız bir Amerikan askeri gemisinin vurulduğunu öne sürmüştü.

ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Kaptan Tim Hawkins ise İran'ın bu iddiasını "tamamen bir yalan" sözleriyle reddetmişti.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ HAMLE

Üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın dışında bir "dışlama bölgesi" ilan etmeyi planladığını söyledi.

Yetkiliye göre İran, söz konusu bölgeden geçmeye çalıştığını değerlendirdiği gemileri hedef almayı planlıyor.

Gerilim, ABD'nin İran donanmasına ait savaş gemilerine balistik füze fırlatılmasına karşılık olarak İran petrol tankerlerini vurduğunu açıklamasının ardından daha da yükselmişti.

ÇATIŞMALAR AYLARDIR SÜRÜYOR

İran'daki savaş, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in ülkeye ortak hava saldırıları düzenlemesiyle başladı. Haziran ayında ilan edilen ateşkesin daha sonra çökmesiyle taraflar arasındaki aralıklı saldırılar devam etti.

ABD Temsilciler Meclisi ise salı günü Başkan Donald Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'a yönelik askeri eylemleri sürdürme yetkisini sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri kararını 220'ye karşı 204 oyla kabul etti.

Birkaç Cumhuriyetçinin de Demokratlarla birlikte desteklediği karar, Temsilciler Meclisi'nin İran'daki savaşı sona erdirmeye yönelik üçüncü oylaması oldu. Ancak önceki girişimler Başkan Trump'ın masasına ulaşmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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