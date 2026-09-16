Borsa İstanbul'un eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turhan hakkında soruşturma

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı yönünde tespitler üzerine "ibrahimmturhan2" adlı hesap kullanıcısı olan Borsa İstanbul'un eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Mustafa Turhan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma işlemlerine başlandı.

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı yönünde tespitler üzerine "ibrahimmturhan2" adlı hesap kullanıcısı olan Borsa İstanbul'un eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Mustafa Turhan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma işlemlerine başlandı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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