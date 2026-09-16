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Borsa İstanbul'un eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turhan hakkında soruşturma

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Borsa İstanbul'un eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Başlık ResmiBorsa İstanbulun eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turhan hakkında soruşturma

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı yönünde tespitler üzerine "ibrahimmturhan2" adlı hesap kullanıcısı olan Borsa İstanbul'un eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Mustafa Turhan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma işlemlerine başlandı.

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Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı yönünde tespitler üzerine "ibrahimmturhan2" adlı hesap kullanıcısı olan Borsa İstanbul'un eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Mustafa Turhan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma işlemlerine başlandı.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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