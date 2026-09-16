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TOKİ 47 ilde 406 adet arsayı satışa çıkardı! Açık artırmalar ne zaman?

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TOKİ 47 ilde 406 adet arsayı satışa çıkardı! Açık artırmalar ne zaman?
Başlık ResmiTOKİ 47 ilde 406 adet arsayı satışa çıkardı! Açık artırmalar ne zaman?

TOKİ, 47 İlde 405 arsayı açık artırmayla satacağını duyurdu. Alıcılar; arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peki, TOKİ arsa satışı için açık artırmalar ne zaman?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 İlde 405 arsayı 29 - 30 Eylül 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ 47 ilde 406 adet arsayı satışa çıkardı! Açık artırmalar ne zaman?
Başlık ResmiTOKİ 47 ilde 406 adet arsayı satışa çıkardı! Açık artırmalar ne zaman?

Muhammen bedeli 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olan toplam 1 milyon 767 bin 982 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 405 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 29 – 30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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