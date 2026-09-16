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Elazığ'da otomobilin ikiye ayrıldığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da otomobilin ikiye ayrıldığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Başlık ResmiElazığda otomobilin ikiye ayrıldığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde iki otomobilin karıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birisinin ikiye ayrılması kazanını şiddetini gözler önüne serdi.

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Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında Fiat marka araç takla atarak ikiye bölündü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ-Yurbaşı yolu üstünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Mercedes marka 34 NGZ 131 plakalı araç ile Fiat marka 34 KCT 451 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen Fiat marka araç ikiye ayrıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Elazığda otomobilin ikiye ayrıldığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Başlık ResmiElazığda otomobilin ikiye ayrıldığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar sonrasında olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin sonrasında otopsi yapılması için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Aydın
3. SAYFA

Aydın'da feci kaza: 3 kişi can verdi
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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