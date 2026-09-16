Aydın'da feci kaza: 3 kişi can verdi
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Hurşit Korkmaz yönetimindeki hafif ticari araç, Denizli-Aydın Otoyolu Yamalak mevkisinde S.Y. idaresindeki tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürüklendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Sürücü Hurşit Korkmaz ile aynı araçtaki Hüsnü Korkmaz ve Kemal Toprak kaza yerinde hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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