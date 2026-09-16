Süper Lig'den ayrıldı, yeni takımı açıklandı: Transfer rekoru kırdı, kasa doldu taştı

Süper Lig takımlarından Samsunspor, Marius Mouandilmadji'yi rekor bedelle Olympiakos'a gönderdi. Yunan kulübü, 28 yaşındaki Çadlı golcünün transferini duyurdu. Karadeniz ekibi, transferin resmiyat kazanması sonrası, "Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın" açıklamasını yaptı.

Samsunspor'un Çadlı forveti Marius Mouandilmadji'nin yeni adresi Olympiakos oldu. Yunanistan temsilcisi, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Samsunspor'a 2023-2024 sezonunda transfer olan Marius Mouandilmadji, ilk sezonunu 10 gol ve 2 asistle tamamladı. Çadlı forvet, 2024-2025 sezonunda 10 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Kırmızı-beyazlıların, Mouandilmadji transferinden 9 milyon euroluk rekor bonservis geliri elde edeceği öğrenildi. Bu alanda daha önceki rekor 8 milyon euro ile Ali Badra Diabate'ye aitti.

2025-2026 sezonunda kariyerinin zirve noktasına ulaşan Mouandilmadji, 52 maçta 23 gol (Süper Lig'de 10, Konferans Ligi'nde 8 ve Türkiye Kupası'nda 5 gol) kaydetti.

BEŞ OYUNCUDAN 28.7 MİLYON EURO GELİR

Samsunspor, Mouandilmadji'nin yanı sıra bu sezon Ali Badra Diabate'den 8, Carlo Holse'den 5.2, Rick van Drongelen'den 5 ve Arbnor Muja'dan 1.5 milyon euro bonservis kazandı. Böylece kulüp kasasına giren rakam 28.7 milyon euroyu buldu.

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Samsunspor'dan "Teşekkürler Marius Mouandilmadji" başlığıyla yapılan açıklamada, "Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun. Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-24 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. UEFA Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın, Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin. Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın. Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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