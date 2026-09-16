25. Dönem PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) sürecinde gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Polis Meslek Yüksekokulu'na kabul için uygulanan fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat aşamalarını tamamlayan adayların değerlendirme sonuçları online olarak duyurulacak. Peki, PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak?

25. Dönem PMYO kapsamında fiziki yeterlilik sınavı ile sözlü mülakat aşamalarını geride bırakan adaylar, değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Polis Akademisi Başkanlığı adayları resmi internet adresi üzerinden bilgilendiriyor. Peki, 2026 PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözlü mülakat sonuçları hangi tarihte duyurulacak? PMYO sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak?

PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak? 25. Dönem PMYO sonuçlarında son durum

PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adayların sonuçlarla ilgili duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi pa.edu.tr üzerinden takip etmesi gerekiyor. Daha önceki dönemler kaynak alındığında 25. dönem POMEM sonuçlarının da mülakatların tamamlanmasını takip eden yaklaşık 4–5 haftalık sürede açıklanabileceği öngörülebilir.

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