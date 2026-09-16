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T-Otomobil

Türkiye'de ağustos ayında en fazla satılan otomobil markası belli oldu

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Türkiye'de ağustos ayında en fazla satılan otomobil markası belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre geçtiğimiz ay en fazla satılan otomobil markası Renault oldu. Renault'yu, sırasıyla Volkswagen, Hyundai ve TOGG takip etti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre, Ağustos ayında 171 bin 887 adet taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5’ini motosiklet, yüzde 38,4’ünü otomobil, yüzde 9,6’sını kamyonet, yüzde 1,6’sını traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı bir önceki aya oranla minibüste yüzde 12,2, otobüste yüzde 0,3 yükselirken özel amaçlı taşıtta yüzde 39,5, kamyonda yüzde 32,0, motosiklette yüzde 18,2, otomobilde yüzde 16,1, kamyonette yüzde 15,7 ve traktörde yüzde 15,5 düştü.

Türkiyede ağustos ayında en fazla satılan otomobil markası belli oldu
Başlık ResmiTürkiyede ağustos ayında en fazla satılan otomobil markası belli oldu

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Ağustos ayında geçen senenin aynı ayına oranla trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı otobüste yüzde 12,9, minibüste yüzde 0,7 yükselirken otomobilde yüzde 30,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 14,0, motosiklette yüzde 13,6, traktörde yüzde 11,7, kamyonda yüzde 10,4 ve kamyonette yüzde 4,7 düştü.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,8'ini motosiklet, yüzde 14,3’ünü kamyonet, yüzde 6,7’sini traktör, yüzde 3,0’ını kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiyede ağustos ayında en fazla satılan otomobil markası belli oldu
Başlık ResmiTürkiyede ağustos ayında en fazla satılan otomobil markası belli oldu

İKİNCİ ELDE ZİRVEDE OTOMOBİLLER VAR

Ağustos ayında devri gerçekleştirilen taşıtların yüzde 66,4’ünü otomobil, yüzde 13,7’sini kamyonet, yüzde 12,5'ini motosiklet, yüzde 3,0’ını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 12,3’ü Renault, yüzde 8,5’i Volkswagen, yüzde 8,4’ü Hyundai, yüzde 7,3’ü TOGG, yüzde 7,2’si Toyota, yüzde 5,8’i Peugeot, yüzde 5,2’si Skoda, yüzde 4,6’sı Mercedes-Benz, yüzde 4,3’ü Citroen, yüzde 4,2'si Kia, yüzde 3,7’si Fiat, yüzde 3,4’ü Nissan, yüzde 3,1’i Opel, yüzde 2,8’i Volvo, yüzde 2,4’ü Dacia, yüzde 2,4’ü BMW, yüzde 2,3’ü Chery, yüzde 2,0’ı Audi, yüzde 1,5’i Honda, yüzde 1,2’si Jeep ve yüzde 7,4’ü diğer markalardan oluştu.

Türkiyede ağustos ayında en fazla satılan otomobil markası belli oldu
Başlık ResmiTürkiyede ağustos ayında en fazla satılan otomobil markası belli oldu

6 AYDA TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI 1,3 MİLYON ADET ARTTI

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki sennin aynı dönemine oranla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,1 azalarak 1 milyon 342 bin 134 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 yükselerek 41 bin 641 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 300 bin 493 adet artış yaşandı.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı gerçekleştirilen 600 bin 859 adet aracın yüzde 40,8’i benzin, yüzde 32,1’i hibrit, yüzde 18,1’i elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 1,2’si LPG yakıtlı. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 37 bin 907 adet aracın ise yüzde 32,0’ı dizel, yüzde 31,0’ı benzin, yüzde 29,2’si LPG, yüzde 5,0’ı hibrit ve yüzde 2,6’sı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

Türkiyede ağustos ayında en fazla satılan otomobil markası belli oldu
Başlık ResmiTürkiyede ağustos ayında en fazla satılan otomobil markası belli oldu

YÜZDE 41'İ GRİ

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı gerçekleştirilen 600 bin 859 adet aracın yüzde 41,5’i gri, yüzde 25,5’i beyaz, yüzde 12,0’ı siyah, yüzde 9,9’u mavi, yüzde 5,7’si yeşil, yüzde 3,2’si kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,3’ü sarı ve yüzde 0,1’i diğer renkli.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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