Apple TV, Türkiye’de ilk kez kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. Platformdan yararlanmak isteyen kullanıcıların ücretli iCloud+ aboneliğine sahip olması gerekecek. Apple TV ve Apple Arcade’in dahil olduğu iCloud+ paketleri aylık 49,99 TL’den başlayacak.

Apple, dijital yayın platformu Apple TV'yi Türkiye'de ilk kez kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Hizmet, eylül sonuna kadar ücretli iCloud+ aboneliklerine Apple Arcade ile birlikte ek ücret alınmadan dahil edilecek. Apple TV ve Apple Arcade Türkiye'de bağımsız abonelik olarak sunulmayacak. Kullanıcıların bu hizmetlerden yararlanabilmesi için aylık 49,99 TL'den başlayan iCloud+ paketlerinden birine abone olması gerekecek.

Euronews'te yer alan habere göre, Apple TV'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 59 yeni ülkede erişime açılmasıyla hizmetin faaliyet gösterdiği ülke sayısı 170'e yükselecek. Şirket henüz Türkiye'deki kesin lansman tarihini açıklamadı. Mevcut Apple TV ve Apple Arcade abonelikleri ise iCloud+ paketine taşınacak, oyunlardaki ilerlemeler ve kayıtlı veriler korunacak.

Apple TV Türkiye’ye geliyor! Kullanmak isteyenler bu aboneliği almak zorunda

İCLOUD+ TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

Apple'ın güncel Türkiye fiyatlandırmasına göre iCloud+ paketleri aylık 49,99 TL'den başlıyor. Apple TV ve Apple Arcade, aşağıdaki ücretli planlara ek ücret alınmadan dahil edilecek:

iCloud+ planı Aylık ücret 50 GB 49,99 TL; 200 GB 169,99 TL; 2 TB 549,99 TL; 6 TB 1.699,99 TL; 12 TB 3.399,99 TL.

Fiyatlar Apple'ın güncel iCloud+ fiyatlandırma sayfasında yer alıyor.

Standart iCloud hesabıyla verilen ücretsiz 5 GB depolama alanı, ücretli iCloud+ aboneliği sayılmıyor. Bu nedenle Apple TV ve Apple Arcade'e erişmek isteyenlerin en az 50 GB'lık iCloud+ planına geçmesi gerekecek.

Apple TV Türkiye’ye geliyor! Kullanmak isteyenler bu aboneliği almak zorunda

Apple'ın Eylül 2025 tarihli açıklamasında 50 GB'lık iCloud+ planı aylık 39,99 TL olarak listelenmişti. Güncel 49,99 TL'lik fiyat, bir yıl önce açıklanan rakamdan 10 TL veya yaklaşık yüzde 25 daha yüksek. Şirket, fiyat farkını yeni hizmetlerin pakete eklenmesiyle ilişkilendirmedi.

Apple TV kataloğunda "Ted Lasso", "Severance", "The Studio" ve "Pluribus" gibi dizilerin yanı sıra Oscar ödüllü "CODA" ve "F1" gibi filmler bulunuyor. Apple, bazı içerik ve özelliklerin ülke, bölge ve cihaza göre değişebileceğini belirtiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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