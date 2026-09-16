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Sütte yeni dönem! Yağ ve şeker oranları değişti, “doğal” ifadesine sınırlama geldi

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Sütte yeni dönem! Yağ ve şeker oranları değişti, “doğal” ifadesine sınırlama geldi

İçme sütlerinde yağ sınıflandırmasından şeker kullanımına kadar birçok kural değişti. Yeni düzenlemeyle ara yağ oranları kaldırılırken, ilave şeker ve toplam şeker miktarına üst sınır getirildi. “Doğal” ifadesi ise yalnızca belirli sütlerde kullanılabilecek. İşletmelere 31 Mart 2027’ye kadar uyum süresi tanındı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği’nde kapsamlı değişikliğe gitti. 16 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle içme sütlerinin yağ oranları, şeker miktarı, aroma kullanımı ve etiketlerde yer alan “doğal” ifadesine ilişkin yeni kriterler belirlendi.

ARA YAĞ ORANLARI KALDIRILDI

Yeni düzenlemeyle içme sütlerinde yağ sınıflandırması yeniden şekillendirildi. Daha önce “%... yağlı” şeklinde farklı oranlarla piyasaya sunulabilen ara sınıflar kaldırıldı.

Sütte yeni dönem! Yağ ve şeker oranları değişti, “doğal” ifadesine sınırlama geldi
Başlık ResmiSütte yeni dönem! Yağ ve şeker oranları değişti, “doğal” ifadesine sınırlama geldi

İçme sütleri bundan sonra tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız olmak üzere dört grupta sınıflandırılacak. Bu grupların dışında farklı yağ oranları kullanılarak ayrı bir yağ sınıflandırması yapılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, değişikliğin tüketicilerin ürünleri daha kolay karşılaştırabilmesini amaçladığını belirterek, yeni sınıflandırmayla yağ oranlarının daha anlaşılır hale getirildiğini ifade etti.

Sütte yeni dönem! Yağ ve şeker oranları değişti, “doğal” ifadesine sınırlama geldi
Başlık ResmiSütte yeni dönem! Yağ ve şeker oranları değişti, “doğal” ifadesine sınırlama geldi

ŞEKER MİKTARINA ÜST SINIR GELDİ

Tebliğde çeşnili içme sütleri için de yeni kriterler belirlendi. Buna göre, çeşnili sütlerde kullanılacak toplam çeşni miktarı kütlece en az yüzde 1 olacak.

İçme sütlerine eklenebilecek şeker miktarı ise en fazla yüzde 5 ile sınırlandırıldı. Üründeki doğal süt şekeri de dahil olmak üzere toplam şeker miktarı yüzde 9,5’i geçemeyecek.

Düzenlemeyle sütlere ilave edilebilecek şeker türleri de sınırlandırıldı. Buna göre yarı beyaz şeker, beyaz şeker ve ekstra beyaz şeker kullanılabilecek. Glukoz ve fruktoz şurubu gibi sakkaroz dışındaki şeker türevlerinin eklenmesine izin verilmeyecek.

SADECE DOĞAL AROMA KULLANILABİLECEK

İçme sütlerinde kullanılan aroma vericilere ilişkin kurallar da değiştirildi. Yeni dönemde ürünlerde aroma verici madde olarak yalnızca doğal aroma vericiler kullanılabilecek.

HER SÜTE “DOĞAL” YAZILAMAYACAK

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de ürün ambalajlarında kullanılan “doğal” ifadesine ilişkin oldu.

Buna göre “doğal” ifadesi yalnızca tam yağlı ve yağlı içme sütlerinin etiketlerinde kullanılabilecek. Bu ifadeyi taşıyan sütlerde katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici veya benzeri herhangi bir ilave bileşen bulunamayacak.

Laktozsuz veya laktozu azaltılmış içme sütlerinde de “doğal” ifadesinin kullanılmasına izin verilmeyecek.

“SÜT BAZLI İÇECEK” TANIMI KALDIRILDI

Tebliğde yer alan “süt bazlı içecek” tanımı da yürürlükten çıkarıldı. Bakan Yumaklı, piyasada bu isimle satışa sunulan bir ürün bulunmadığını, süt içeren ürünlerin çeşnili veya aromalı içme sütü ya da süt içeren içecek olarak piyasaya sunulduğunu belirtti.

İŞLETMELERE 31 MART 2027’YE KADAR SÜRE

Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yayımlanmasından önce faaliyet gösteren gıda işletmelerine ise üretim ve etiketlerini yeni kurallara uygun hale getirmeleri için 31 Mart 2027’ye kadar süre verildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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