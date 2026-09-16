KPSS Ortaöğretim geç başvuruları için son güne girildi. Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan lise mezunu adaylar, ÖSYM tarafından açılan geç başvuru ekranından işlemlerini sürdürüyor. Başvuru süresinin dolmasına kısa süre kala son saat, sınav ücreti ve başvurunun nasıl yapılacağı araştırılıyor.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılmak isteyen adaylar için geç başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM'nin güncel sınav takviminde yer alan bilgilere göre normal başvurular 27 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde alınırken, geç başvuru hakkı için ayrıca iki günlük süre tanındı. Adayların başvuru ve ödeme işlemlerini belirlenen süre içerisinde eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15 Eylül'de başladı ve 16 Eylül 2026 Çarşamba günü sona erecek. Böylece normal başvuru dönemini kaçıran adaylara sınava katılabilmeleri için ek başvuru imkanı tanındı.

KPSS ortaöğretim geç başvuruları ne zaman, saat kaçta bitiyor 2026?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

KPSS Ortaöğretim geç başvuruları bugün, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM'nin resmi sınav takviminde geç başvuru dönemi 15-16 Eylül olarak belirtilirken son işlem saati 16 Eylül 2026 23.59 olarak açıklandı.

KPSS ortaöğretim geç başvuruları ne zaman, saat kaçta bitiyor 2026?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuru döneminde adaylardan 1.200 TL sınav ücreti alınıyor. Bu tutar ÖSYM AİS'teki güncel başvuru ekranında yer alıyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

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