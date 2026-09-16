Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İstanbul kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İstanbul kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 83'e yükseldi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan hafif yağmurun da etkisiyle ana arter, cadde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu arttı. Özellikle Anadolu Yakası'nda bazı güzergahlarda trafik yer yer durma noktasına gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bu yakada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiği Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafiği Ümraniye'ye, Avrasya Tüneli'nin trafiği ise Yenisahra'ya kadar uzanıyor.

D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal ile Kadıköy arasında bazı bölgelerde trafik durma noktasına geliyor. Ankara istikametinde ise Göztepe, Ataşehir ve Maltepe bölgelerinde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe ve Ataşehir arasında, Ankara istikametinde ise Ataşehir ve Sancaktepe ile Sultanbeyli arasındaki bölgede araçlar ağır seyrediyor.

İstanbul kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 83e çıktı
Başlık Resmiİstanbul kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 83e çıktı

Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye ve Çekmeköy'ün bazı bölgelerinde her iki istikamette yoğunluk oluşuyor.

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Esenyurt, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'de yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü mevkilerinde, Edirne istikametinde ise Bahçelievler mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e kadar çıktı. Avrupa Yakası'nda yüzde 63 olan trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 71 olarak ölçüldü.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
AYDO YAZILIM'A OPERASYON!
AYDO YAZILIM'A OPERASYON!
MİT harekete geçti, 5 şüpheli gözaltında
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER!
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER!
Çiftçiler vurgunu ortaya çıkardı
YILLAR SONRA OLAY İDDİA
YILLAR SONRA OLAY İDDİA
Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ının paylaşımı gündemde
GÖKYÜZÜNDE SINIF ATLADIK
GÖKYÜZÜNDE SINIF ATLADIK
Emniyet'in havadaki gücü büyüyor
FED ÖNCESİ YÜKSELİYOR!
FED ÖNCESİ YÜKSELİYOR!
Altında dikkat çeken hareket
HEDEF 400 MİLYON AVRO
HEDEF 400 MİLYON AVRO
Yayın ihalesi süreci erkenden başlatılıyor
"BENİ TAŞIYAN ANNESİNİ DE ATAR"
Tuğyan'ın eski nişanlısından şoke eden sözler
ARDA'YI YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI
ARDA'YI YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI
Maçın ardından söyledikleri çok konuşuldu
KAPILARI KAPATMADI
KAPILARI KAPATMADI
Anayasa değişikliğine CHP’den şartlı destek
BENZİN FİYATLARI CEP YAKIYOR
BENZİN FİYATLARI CEP YAKIYOR
İşte yakıt cimrisi benzinli otomobiller
HABER HELİKOPTERİ DÜŞTÜ!
HABER HELİKOPTERİ DÜŞTÜ!
ABD'de otobüs kazasını görüntülüyorlardı
"UNUTAMAYACAĞIM BİR ANDI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran jest
MEKKE’YE İHA SALDIRISI İDDİASI!
MEKKE’YE İHA SALDIRISI İDDİASI!
Suudi Arabistan, Husileri işaret etti
BİR ANLIK İHMAL YETİYOR!
BİR ANLIK İHMAL YETİYOR!
Evdeki kaza, milyonluk faturaya dönüşebilir
TRABZONSPOR REIS'E EMANET
TRABZONSPOR REIS'E EMANET
Fatih Tekke'nin yerine tanıdık bir isim geldi
MÜZELERDE ‘ÖZEL’ YÜKSELİŞ
MÜZELERDE ‘ÖZEL’ YÜKSELİŞ
Ziyaretçi sayıları 22 milyona yaklaştı
İSRAİL'E DEV MÜHİMMAT PAKETİ
İSRAİL'E DEV MÜHİMMAT PAKETİ
ABD'den 40 bin bomba ve savaş başlıkları
PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?
PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?
Kritik süreç başladı! Gözler bu kararda
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Tarladan sofraya uzanan zincirde operasyon
VOLVO'DAN ŞAŞIRTAN HİBRİT
VOLVO'DAN ŞAŞIRTAN HİBRİT
Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Amedspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak?
Amedspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı?
Kaydet
Benzin fiyatları cep yakıyor: İşte yakıt cimrisi benzinli otomobiller
Benzin fiyatları cep yakıyor: İşte yakıt cimrisi benzinli otomobiller
Kaydet
2027'de uygulanacak iletim ek ücreti belirlendi
2027'de uygulanacak iletim ek ücreti belirlendi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.