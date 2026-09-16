Benzin fiyatları cep yakıyor: İşte yakıt cimrisi benzinli otomobiller

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, otomobil tercihinde performans ve donanım kadar yakıt tüketimini de önemli hale getirdi. Türkiye’de satılan küçük hacimli benzinli modeller arasında 100 kilometrede yaklaşık 5-6 litre yakıtla yetinebilen seçenekler bulunuyor.

Benzin fiyatlarında peş peşe yaşanan artışlar, otomobil sahiplerinin bütçesindeki yakıt payını büyütüyor. Özellikle aracını her gün kullanan sürücüler için katalogda önemsiz görünen 1 litrelik tüketim farkı, yıl sonunda ciddi bir harcamaya dönüşebiliyor.

Elektrikli ve hibrit otomobiller daha düşük kullanım maliyetleriyle öne çıksa da şarj imkanı bulunmayan, daha düşük satın alma maliyeti arayan veya geleneksel motorlardan vazgeçmek istemeyen kullanıcılar benzinli modellere yönelmeyi sürdürüyor. Üreticiler de küçük hacimli turbo motorlar, start-stop sistemleri, hafifleyen gövdeler ve uzun oranlı şanzımanlarla tüketimi aşağı çekmeye çalışıyor.

Türkiye’de satılan benzinli otomobiller incelendiğinde özellikle A ve B segmentindeki hatchback modellerin yakıt ekonomisinde öne çıktığı görülüyor. Peki, 2026 yılında en az yakan benzinli otomobiller hangileri ve bu araçların fabrika verilerine göre ortalama tüketimleri ne kadar?

Model ve motor Şanzıman WLTP birleşik tüketim Renault Clio 1.0 TCe 115 HP EDC Yaklaşık 5,2-5,3 lt/100 km Skoda Fabia 1.0 TSI 115 HP 7 ileri DSG Yaklaşık 5,2-5,5 lt/100 km VW Golf 1.5 TSI 116 PS 6 ileri Manuel 5,3 lt/100 km SEAT Ibiza 1.0 TSI 115 HP 7 ileri DSG Yaklaşık 5,3-5,6 lt/100 km Opel Corsa 1.2 100 HP MT6 6 ileri Manuel Yaklaşık 5,3-5,4 lt/100 km VW Taigo 1.0 TSI 5 ileri manuel/DSG Yaklaşık 5,3-5,7 lt/100 km Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS 7 ileri DSG Yaklaşık 5,4-5,5 lt/100 km Dacia Logan Tce 100 Manuel 5,5 lt/100 km Dacia Sandero TCe 100 Manuel 5,5 lt/100 km VW T-Cross 1.0 TSI 116 PS 6 ileri manuel/DSG Yaklaşık 5,5-5,9 lt/100 km Kia Picanto 1.0 MPI AMT 5,6 lt/100 km Kia Stonic 1.0 TGDI 7 İleri DCT 5,6 lt/100 km Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 PS 7 ileri DSG 5,6 lt/100 km Opel Mokka 1.2 136 HP 6 ileri Manuel 5,7 lt/100 km Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 7 ileri DCT Yaklaşık 5,8-6,1 lt/100 km Dacia Jogger TCe 110 Manuel 6,1 lt/100 km Skoda Kodiaq 1.5 TSI 150 PS 7 ileri DSG Yaklaşık 6,1-6,4 lt/100 km Renault Megane Sedan 1.3 TCe 140 bg EDC 6,2 lt/100 km

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 HP 7 İleri DCT 6,2 lt/100 km Toyota Corolla 1.5 125 HP Multidrive S Yaklaşık 6,1-6,3 lt/100 km Renault Duster Turbo Tce 145 hp EDC 6,3 lt/100 km Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 HP Manuel/DCT 6,3 lt/100 km Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT 6,4 lt/100 km Renault Boreal Turbo Rce 145 hp EDC 6,5 lt/100 km

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