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T-Otomobil

Benzin fiyatları cep yakıyor: İşte yakıt cimrisi benzinli otomobiller

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Benzin fiyatları cep yakıyor: İşte yakıt cimrisi benzinli otomobiller

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, otomobil tercihinde performans ve donanım kadar yakıt tüketimini de önemli hale getirdi. Türkiye’de satılan küçük hacimli benzinli modeller arasında 100 kilometrede yaklaşık 5-6 litre yakıtla yetinebilen seçenekler bulunuyor.

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Mahmut Ekinci
MAHMUT EKİNCİ

Benzin fiyatlarında peş peşe yaşanan artışlar, otomobil sahiplerinin bütçesindeki yakıt payını büyütüyor. Özellikle aracını her gün kullanan sürücüler için katalogda önemsiz görünen 1 litrelik tüketim farkı, yıl sonunda ciddi bir harcamaya dönüşebiliyor.

Elektrikli ve hibrit otomobiller daha düşük kullanım maliyetleriyle öne çıksa da şarj imkanı bulunmayan, daha düşük satın alma maliyeti arayan veya geleneksel motorlardan vazgeçmek istemeyen kullanıcılar benzinli modellere yönelmeyi sürdürüyor. Üreticiler de küçük hacimli turbo motorlar, start-stop sistemleri, hafifleyen gövdeler ve uzun oranlı şanzımanlarla tüketimi aşağı çekmeye çalışıyor.

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Türkiye’de satılan benzinli otomobiller incelendiğinde özellikle A ve B segmentindeki hatchback modellerin yakıt ekonomisinde öne çıktığı görülüyor. Peki, 2026 yılında en az yakan benzinli otomobiller hangileri ve bu araçların fabrika verilerine göre ortalama tüketimleri ne kadar?

Model ve motorŞanzımanWLTP birleşik tüketim
Renault Clio 1.0 TCe 115 HPEDCYaklaşık 5,2-5,3 lt/100 km
Skoda Fabia 1.0 TSI 115 HP7 ileri DSGYaklaşık 5,2-5,5 lt/100 km
VW Golf 1.5 TSI 116 PS6 ileri Manuel5,3 lt/100 km
SEAT Ibiza 1.0 TSI 115 HP7 ileri DSGYaklaşık 5,3-5,6 lt/100 km
Opel Corsa 1.2 100 HP MT66 ileri ManuelYaklaşık 5,3-5,4 lt/100 km
VW Taigo 1.0 TSI5 ileri manuel/DSGYaklaşık 5,3-5,7 lt/100 km
Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS7 ileri DSGYaklaşık 5,4-5,5 lt/100 km
Dacia Logan Tce 100Manuel5,5 lt/100 km
Dacia Sandero TCe 100Manuel5,5 lt/100 km
VW T-Cross 1.0 TSI 116 PS6 ileri manuel/DSGYaklaşık 5,5-5,9 lt/100 km
Kia Picanto 1.0 MPIAMT5,6 lt/100 km
Kia Stonic 1.0 TGDI7 İleri DCT5,6 lt/100 km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 PS7 ileri DSG5,6 lt/100 km
Opel Mokka 1.2 136 HP6 ileri Manuel5,7 lt/100 km
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS7 ileri DCTYaklaşık 5,8-6,1 lt/100 km
Dacia Jogger TCe 110Manuel6,1 lt/100 km
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 150 PS7 ileri DSGYaklaşık 6,1-6,4 lt/100 km
Renault Megane Sedan 1.3 TCe 140 bgEDC6,2 lt/100 km
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 HP7 İleri DCT6,2 lt/100 km
Toyota Corolla 1.5 125 HPMultidrive SYaklaşık 6,1-6,3 lt/100 km
Renault Duster Turbo Tce 145 hpEDC6,3 lt/100 km
Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 HPManuel/DCT6,3 lt/100 km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI7 İleri DCT6,4 lt/100 km
Renault Boreal Turbo Rce 145 hpEDC6,5 lt/100 km
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