ABD'de otobüs kazasını görüntüleyen helikopter düştü!

ABD'nin Los Angeles şehrinde otobüs kazasının canlı yayını sırasında bir haber helikopteri düştü. Los Angeles Polis Departmanı yetkilisi "Helikopterin içinde kaç kişinin bulunduğunu henüz teyit etmedik" ifadelerini kullandı.

Los Angeles Polis Departmanı'ndan (LAPD) Yüzbaşı Branden Silverman, gazetecilere yaptığı açıklamada yaşanan olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Silverman, "Şu anki bilgilere göre, olay yerindeki sağlık ekiplerimizce hayatını kaybettiği belirlenen kişi helikopterin içinde değil, otoparkta yerde bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

HABER HELİKOPTERİ OLDUĞU İDDİASI

"Helikopterin içinde kaç kişinin bulunduğunu şu aşamada henüz teyit etmedik." diyen Silverman, helikopterin bir haber helikopteri olduğu yönünde spekülasyon yapmak istemediğini, çünkü "bunu henüz doğrulamadıklarını" belirtti.

Yerel medya, NBC Los Angeles'a (KNBC-TV) ait olan helikopterin, en az iki kişinin ölümüne yol açan büyük bir otobüs kazasının yaşandığı bölgeden görüntü aldığı sırada düştüğünü bildirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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