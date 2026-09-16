Esenyurt'ta otomobil yoldan geçen yayalara çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt’ta aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Süleyman Yasin D., yoldan geçen yayalara çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Sürücü Süleyman Yasin D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Saat 23.30 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Süleyman Yasin D. direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan geçmekte olan Necdat Sancarbarlaz ve Mehmet Yalçın’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk çalışmalarda Sancarbarlaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Mehmet Yalçın ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yalçın’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sürücü Süleyman Yasin D. ise sağlık kontrolünün ardından polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Hayatını kaybeden Sancarbarlaz’ın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası