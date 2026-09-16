Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fenerbahçe'den gönderilmişti! Tedesco'nun Bologna macerası da kısa sürdü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fenerbahçe'den gönderilmişti! Tedesco'nun Bologna macerası da kısa sürdü

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi Bologna'da teknik direktör olarak görev alan Domenico Tedesco'nun görevine son verildi. Tedesco, İtalyan ekibinin başında çıktığı 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da Domenico Tedesco dönemi sona erdi.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Bologna yönetimi, Domenico Tedesco'nun görevine son verme kararı aldı.

Fenerbahçeden gönderilmişti! Tedesconun Bologna macerası da kısa sürdü
Başlık ResmiFenerbahçeden gönderilmişti! Tedesconun Bologna macerası da kısa sürdü

TEDESCO'NUN YERİNE PALLADINO

İtalyan ekibi, Domenico Tedesco'nun yerine İtalyan teknik direktör Raffaele Palladino'yu takımın başına getirecek.

FENERBAHÇE'DEN GÖNDERİLMİŞTİ

Fenerbahçe'den gönderildikten sonra Bologna'nın yolunu tutan Domenico Tedesco, İtalya'da da bekleneni veremedi. 41 yaşındaki teknik direktör, Bologna ile çıktığı 4 lig maçında 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER
Çiftçiler vurgunu ortaya çıkardı!
"UNUTAMAYACAĞIM BİR ANDI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran jest
GÖKYÜZÜNDE SINIF ATLADIK
GÖKYÜZÜNDE SINIF ATLADIK
Emniyet'in havadaki gücü büyüyor
KAPILARI KAPATMADI
KAPILARI KAPATMADI
Anayasa değişikliğine CHP’den şartlı destek
HEDEF 400 MİLYON AVRO
HEDEF 400 MİLYON AVRO
Yayın ihalesi süreci erkenden başlatılıyor
MÜZELERDE ‘ÖZEL’ YÜKSELİŞ
MÜZELERDE ‘ÖZEL’ YÜKSELİŞ
Ziyaretçi sayıları 22 milyona yaklaştı
İTALYA MACERASI KISA SÜRDÜ
İTALYA MACERASI KISA SÜRDÜ
Tedesco yolun sonuna geldi
MODEM TUZAĞI!
MODEM TUZAĞI!
Dolandırıcıların yeni oyunu
TRABZONSPOR REIS'E EMANET
TRABZONSPOR REIS'E EMANET
Fatih Tekke'nin yerine tanıdık bir isim geldi
BİR ANLIK İHMAL YETİYOR!
BİR ANLIK İHMAL YETİYOR!
Evdeki kaza, milyonluk faturaya dönüşebilir
İSRAİL'E DEV MÜHİMMAT PAKETİ
İSRAİL'E DEV MÜHİMMAT PAKETİ
ABD'den 40 bin bomba ve savaş başlıkları
PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?
PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?
Kritik süreç başladı! Gözler bu kararda
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Tarladan sofraya uzanan zincirde operasyon
VOLVO'DAN ŞAŞIRTAN HİBRİT
VOLVO'DAN ŞAŞIRTAN HİBRİT
Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak
"YÜZDE 10 RÜŞVET İSTEDİLER"
İBB davasında iş adamı itiraf etti
"HER ŞEYİ ORTAYA DÖKECEĞİZ"
Yüzlerce üs yok edildi, onlarca uçak yakıldı
DERS ZİLİ ÇALDI AMA...
DERS ZİLİ ÇALDI AMA...
'1. sınıf öğrencileri eğitime başlayamadı' iddiası
SEFERLERİ DURDURAN GİZEM
SEFERLERİ DURDURAN GİZEM
Yaklaşık 30 noktada ortaya çıktı! Polis devrede
AB'DEN YENİ HAMLE SİNYALİ
AB'DEN YENİ HAMLE SİNYALİ
"Daha büyük bir bedel ödetmeliyiz"
ALMANYA’DAN TÜRKİYE İTİRAFI!
ALMANYA’DAN TÜRKİYE İTİRAFI!
Riyad'ın Ankara hesabı gündem oldu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Vakıfbank ve Sıfır Atık Vakfından stratejik adım! Yeşil dönüşüme 10 milyar tl destek
Vakıfbank ve Sıfır Atık Vakfından stratejik adım!
Kaydet
Çiftçiler vurgunu ortaya çıkardı! Sofraya uzanan ellere neşter
Çiftçiler vurgunu ortaya çıkardı! Sofraya uzanan ellere neşter
Kaydet
Musk, yapay zekâ için hem uyardı hem dalga geçti: Dert etmeyin zaten öleceğiz
Yapay zekâ için hem uyardı hem dalga geçti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.