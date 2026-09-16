Fenerbahçe'den gönderilmişti! Tedesco'nun Bologna macerası da kısa sürdü

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi Bologna'da teknik direktör olarak görev alan Domenico Tedesco'nun görevine son verildi. Tedesco, İtalyan ekibinin başında çıktığı 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da Domenico Tedesco dönemi sona erdi.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Bologna yönetimi, Domenico Tedesco'nun görevine son verme kararı aldı.

Fenerbahçeden gönderilmişti! Tedesconun Bologna macerası da kısa sürdü

TEDESCO'NUN YERİNE PALLADINO

İtalyan ekibi, Domenico Tedesco'nun yerine İtalyan teknik direktör Raffaele Palladino'yu takımın başına getirecek.

FENERBAHÇE'DEN GÖNDERİLMİŞTİ

Fenerbahçe'den gönderildikten sonra Bologna'nın yolunu tutan Domenico Tedesco, İtalya'da da bekleneni veremedi. 41 yaşındaki teknik direktör, Bologna ile çıktığı 4 lig maçında 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası