Vakıfbank ve Sıfır Atık Vakfından stratejik adım! Yeşil dönüşüme 10 milyar tl destek

VakıfBank, Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle döngüsel ekonomi yatırımlarına finansman sağlayacak. İlk fazda 500’ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması hedeflenirken, toplam 10 milyar TL finansman oluşturulacak.

VakıfBank, sanayici ve KOBİ’lerin çevre dostu üretime geçişini hızlandırmak maksadıyla finansman hamlesi başlattı. Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle hazırlanan Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi, kaynak verimliliğinden geri dönüşüme kadar geniş bir alanı kapsayacak. Paket kapsamında yatırım kredilerinde 50 milyon TL’ye kadar ve 60 aya varan finansman sağlanacak. Büyük ölçekli döngüsel ekonomi projelerinde vade 120 aya kadar çıkarken, işletme sermayesi ihtiyaçları için 10 milyon TL’ye kadar ve 24 aya varan finansman imkânı sunulacak. KOBİ’lerin dönüşüm yatırımlarında finansmana erişimini güçlendirmek amacıyla 3 milyar TL KGF kefalet desteği de devreye alınacak. İmalat sanayisi, plastik, ambalaj, tekstil, otomotiv yan sanayisi, makine, elektronik, perakende, atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörleri başta olmak üzere çok sayıda işletme paketten yararlanabilecek. OSB’lerde faaliyet gösteren KOBİ ve sanayiciler, atık yönetimi şirketleri, belediye iştirakleri ve döngüsel iş modelleri geliştiren işletmeler de finansman kapsamına dâhil ediliyor.

BANKACILIĞIN ROLÜ SADECE KAYNAK SAĞLAMAK DEĞİL

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, sürdürülebilir finansmanı kalkınma odaklı bankacılık stratejisinin önemli unsurlarından biri olarak gördüklerini belirterek, 2026’nın ilk yarısında uluslararası piyasalardan 7,1 milyar dolarlık yeni kaynak sağladıklarını bildirdi. Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bankacılığın yalnızca kaynak sağlayan değil; ekonominin geleceğine yön veren stratejik bir rolü olduğuna inanıyoruz. Vakıfbank olarak sürdürülebilir finansmanın toplam uluslararası finansman içindeki payını yüzde 38’e çıkardık. Mayıs ayında ise 18 ülkeden 44 bankanın katılımıyla 1,2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisine imza attık. İlk fazda 500’ün üzerinde kurum ve projeye ulaşarak 10 milyar TL finansman sağlamayı hedeflediğimiz bu paket, bizim için tek seferlik bir ürün değil. Döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm alanında geliştireceğimiz yeni çözümlerin sadece ilk adımıdır. Amacımız, bankacılığın gücüyle ülkemizin üretim potansiyelini geleceğe taşımaktır.

FİNANS SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, yeşil dönüşümde finans sektörünün stratejik rolüne dikkat çekerek şunları kaydetti:

Sıfır atık meselesi, artık yalnızca bir çevre politikası değildir. Enerjiyi, suyu, ham maddeyi daha verimli kullanmak; daha az kaynakla daha fazla değer üretmek ve atığı yeniden ekonomiye kazandırmaktır. 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi vizyonunun temelinde atığı oluştuktan sonra yönetmek değil, israfı kaynağında önlemek vardır. Sahadaki çalışmalarımız bize çok net bir gerçeği gösterdi. Şehirlerimizde güçlü bir yatırım iradesi var. Ancak yüksek ilk yatırım maliyetleri ve eş finansman ihtiyacı, bu potansiyelin yatırıma dönüşmesinin önündeki en büyük engeller. Bu noktada finans sektörünü yalnızca kaynak sağlayan bir aktör olarak değil; dönüşümü hızlandıran stratejik bir paydaş olarak görüyoruz. Çünkü sıfır atık yatırımları yalnızca çevresel fayda sağlamaz; işletmelerimizin maliyetlerini düşürür ve rekabet güçlerini yükseltir.

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