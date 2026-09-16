Avrupa hava sahası felç: Etna'nın öfkesi

Sicilya’daki ETNA Yanardağı’nın kül püskürtmesi sonucu, İtalya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde hava ulaşımı durdu, binlerce kişi mağdur oldu.

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki aktif yanardağ Etna’nın iki günden beri yoğun biçimde kül püskürtmesi sebebiyle, bölgede hava ulaşımının olumsuz etkilendiği bildirildi. Katanya Havalimanı’nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı açıklandı.

Aynı şekilde rüzgârın taşıdığı küller yüzünden bazı Avrupa ülkelerinde de uçuşlarda yoğun rötarlar yaşandığı, binlerce yolcunun mağdur olduğu açıklandı.

Küllerin 4 kilometre yükselmesi sebebiyle “kırmızı alarm” verilirken, uçakların ciddi şekilde tehdit altında olduğu ifade edildi.

Avrupa hava sahası felç: Etnanın öfkesi

Birkaç senedir Etna’nın püskürttüğü küller yüzünden Sicilya ekonomisinin de ciddi yara aldığı belirtildi. Avrupa’nın en aktif yanardağlarından biri olan Etna’nın sürekli patlamalar göstermesi sebebiyle, bu yaz döneminde Sicilya’da binlerce turistin rezervasyonlarını iptal etmek mecburiyetinde kaldığı kaydedildi.

Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı’nı (Fontanarossa) yöneten SAC şirketi, durum ile ilgili olarak, “Çaresiz bir şekilde Etna’nın sakinleşmesini bekliyoruz. Hava sahasını tamamen kapattık” açıklamasını yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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