İstanbul'da taksicilik yapan ve aynı zamanda sinema oyuncusu olan Emin Balcı, müşteri olarak aracına aldığı kişinin saldırısına uğradığını öne sürdü. Balcı, yolcunun kendisine hakaret ettiğini, biber gazı sıktığını, taksiye zarar verdiğini ve aracı kaçırmaya çalıştığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Kuruluş Osman, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlarda rol alan aynı zamanda taksicilik de yapan Emin Balcı, Çekmeköy'ün Taşdelen Mahallesi'nde sabaha karşı yaşadığı olayla gündeme geldi.

NTV’de yer alan habere göre Balcı'nın geçtiğimiz gün saat 04.30 sıralarında yolcu olarak aldığı kişi, yolculuk sırasında kendisini tacizle suçladı. Ardından küfür ve hakaretlerde bulunan şüphelinin araç içerisindeki evrakları dağıttığı, taksimetre ve POS cihazına zarar verdiği, daha sonra da sürücü koltuğuna geçerek aracı kaçırmaya çalıştığı öne sürüldü.

YAŞANANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Olay sırasında cep telefonuyla kayıt alan Balcı, çevredeki vatandaşlardan polisi aramalarını istediğini ancak yardım alamadığını söyledi. Olayın ardından darp raporu alan Balcı, kendisine ve aracına zarar verdiğini öne sürdüğü kişi hakkında şikayetçi oldu.

Taksicilik de yapan oyuncu kabusu yaşadı! Saldırıya uğradı, şikayetçi oldu

"CUMHURBAŞKANI VE DİNİ DEĞERLERE HAKARET ETTİ" İDDİASI

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Balcı, yolcunun Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini, ezan okunurken İslam karşıtı ifadeler kullandığını, ayrıca kıyafetinden dolayı kendisine "yobaz" diyerek hakarette bulunduğunu iddia etti.

"BİBER GAZI SIKIP ARACI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI"

Balcı, yolcunun kendisine biber gazı sıktığını, kaval kemiğine tekmeler attığını ve araçtaki taksimetre, dikiz aynası ile POS cihazına zarar verdiğini öne sürdü. Şüphelinin daha sonra sürücü koltuğuna geçerek taksiyi kaçırmaya çalıştığını iddia eden Balcı, kişinin alkollü ya da uyuşturucu etkisi altında olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Taksicilik de yapan oyuncu kabusu yaşadı! Saldırıya uğradı, şikayetçi oldu

ÜCRET TARTIŞMASI YAŞANDIĞI İDDİASI

Balcı'nın iddiasına göre taksimetrede 230 lira yazmasına rağmen yolcu önce 200 lira ödeme yaptı. Kalan 30 lirayı istemesi üzerine yolcunun 200 lira daha verdiğini belirten Balcı, 170 lira para üstünü uzattığı sırada arka koltukta bulunan kişinin kendisine saldırdığını öne sürdü.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK

Öte yandan taksilerde bulunan araç içi kamera sistemlerinin sürekli kayıt yaptığı, olayla ilgili görüntülerin soruşturma kapsamında ilgili kurumlardan talep edilerek delil olarak değerlendirileceği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası