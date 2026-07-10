LGS tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, okul başarı puanı (OBP) hesaplama yöntemini araştırmaya başladı. Yerel yerleştirmede önemli kriterlerden biri olan OBP'nin nasıl hesaplandığı, hangi liselerde geçerli olduğu ve tercih sürecine etkisi merak ediliyor. İşte, OBS hesaplama adımları...

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih hazırlıkları hız kazandı. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme kapsamında tercih yapacak adaylar için Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) da önem taşıyor. Peki okul puanı (OBP) nasıl hesaplanır, hangi liselerde kullanılır ve tercih sürecini nasıl etkiler?

OKUL PUANI (OBP) NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencinin ortaokul boyunca gösterdiği akademik başarıyı ifade eden puandır. Yerel yerleştirme kapsamında öğrenci alan liselere yerleştirmede dikkate alınan kriterlerden biri olan OBP, öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Bu puan, öğrencinin okul başarısını yansıttığı için tercih sürecinde önemli rol oynar.

Örneğin bir öğrencinin 6. sınıf yıl sonu başarı puanı 84, 7. sınıf puanı 91, 8. sınıf puanı 95 ise hesaplama şu şekilde yapılır:

(84 + 91 + 95) ÷ 3 = 90

Buna göre öğrencinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 90 olur.

Bu örnekte öğrencinin Ortaöğretim Başarı Puanı 90 olur. Öğrenciler kesinleşen OBP bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden veya kayıtlı oldukları okuldan öğrenebilir. Tercih döneminde bu puan, yerel yerleştirme sürecindeki değerlendirme kriterlerinden biri olarak kullanılır.

LGS OBP hesaplama! Okul puanı (OBP) nasıl hesaplanır?

OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER

LGS puanıyla istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirme kapsamında OBP ile öğrenci alan liseleri tercih edebilir. Bu yerleştirmelerde yalnızca okul başarı puanı değil; öğrencinin ikamet adresi, okul başarı puanı (OBP) ve devamsızlık durumu gibi kriterler birlikte değerlendirilir. Tercih sürecinde öğrencilerin kayıt alanlarında bulunan okulları öncelikli olarak tercih etmeleri gerekiyor.

LGS OBP hesaplama! Okul puanı (OBP) nasıl hesaplanır?

Yerel yerleştirmede öğrenciler tercih listelerini oluştururken geçen yıl okulların hangi başarı düzeyiyle öğrenci kabul ettiğini inceleyebilir. Ancak her yıl başvuru yoğunluğu, kontenjan ve öğrenci dağılımına bağlı olarak yerleştirme sonuçları değişebileceğinden geçmiş yıl verileri yalnızca fikir vermesi açısından önem taşıyor. Güncel kontenjanlar ve yerleştirme esasları MEB tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor.

LGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar arasında Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Proje Okulları ile bazı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bulunuyor. Bu okullara yerleşebilmek için öğrencilerin LGS puanları ve yüzdelik dilimleri esas alınıyor. Taban puanlar ise tercih ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra oluşuyor.

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