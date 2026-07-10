Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un, Davinson Sanchez için Galatasaray'a transfer teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Deneyimli stoper, Kolombiyalı Milli Takımı formasıyla 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Kolombiya Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyan Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Davinson Sanchez, transferin gözde isimleri arasında yer alıyor.

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BOURNEMOUTH SÜRPRİZİ

Takvim'de yer alan habere göre; 30 yaşındaki oyuncuya, İtalya'dan Como ve Inter'in ardından İngiltere'den Bournemouth kancayı attı. Stoper arayan Premier Lig kulübünün, Sanchez'i yakından takip ettiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu sonrasında yıldız oyuncuyla ilgili "satılık değil" kararı alan Dursun Özbek yönetimi, şu ana kadar herhangi bir kulüple pazarlık masasına oturmadı.

Davinson Sanchez'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen oyuncu, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 3 yılda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Davinson Sanchez, geçtiğimiz sezon 45 maçta görev yaptı ve sahada kaldığı 3684 dakikada 2 gol kaydetti.

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