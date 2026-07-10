Barış Boyun ve Baygaralar çetesine bir darbe daha! 54 suçlu Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Şahısların arasında Barış Boyun organize suç örgütü üyesi Aslan Alkan ve Baygaralar organize suç örgütü üyesi Sedat Ok da bulunuyor.
- Toplamda 54 kişi, kırmızı bülten ve ulusal arama kayıtlarıyla Türkiye'ye geri getirildi.
- Bu kişilerin iadesi, Gürcistan (38), Almanya (5), Azerbaycan (2), Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerden gerçekleştirildi.
- Operasyonlarda EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıkları görev aldı.
- İade edilenler arasında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirleri bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından; kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ile ulusal seviyede aranan 25 suçlunun ülkemize geri getirildiği duyuruldu.
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BARIŞ BOYUN VE BAYGARALAR'A BİR DARBE DAHA!
"Kasten Öldürme" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, Barış Boyun organize suç örgütü üyesi Aslan Alkan, Ekvador'dan Türkiye'ye getirildi.
"Tasarlayarak Öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, Baygaralar organize suç örgütü üyesi Sedat Ok ise Almanya'dan Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildi.
TEK TEK DUYURDULAR
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Gürcistan (38), Almanya (5), Azerbaycan (2), Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya’dan ülkemize geri getirildi.
- Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (29) A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L. ile
- Ulusal seviyede aranan (25) M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.
ÜLKEMİZE İADE EDİLDİLER
EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."