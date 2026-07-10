Türkiye Gazetesi
Jhon Duran'ın paylaşımı dikkat çekti: Yanlış anlatılmış hikaye...
Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı ve transfere resmiyet kazandırmak için kulübü Al Nassr ile görüşmelerini sürdürdüğü konuşulan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Özetle DinleJhon Duran'ın paylaşımı dikkat çekti: Yanlış anlat...
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Spor az önce
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jhon Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
- Jhon Duran, paylaştığı mesajda 'Hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmaya gerek yok' ifadelerini kullandı.
- 22 yaşındaki oyuncu, 'Birine zarar veren, yanlış anlatılmış herhangi bir hikaye, bir gün Tanrı tarafından açıklığa kavuşturulacaktır' dedi.
- Duran'ın bonservisi Al-Nassr kulübünde bulunuyor.
- Futbolcu, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe ve Zenit'te kiralık geçirdi.
- Bu sezon 30 maçta 7 gol ve 3 asist kaydetti.
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
"HİÇBİR ŞEYİ KANITLAMAYA ÇALIŞMAYA GEREK YOK"
22 yaşındaki golcü oyuncu, "Birine zarar veren, yanlış anlatılmış herhangi bir hikaye, bir gün Tanrı tarafından açıklığa kavuşturulacaktır. O yüzden hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE YARIM SEZON KALDI
Bonservisi Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'da olan 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe ve Rusya'nın Zenit takımında kiralık olarak geçirirken; 30 maçta 7 gol attı ve 3 asist kaydetti.
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