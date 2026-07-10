Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı ve transfere resmiyet kazandırmak için kulübü Al Nassr ile görüşmelerini sürdürdüğü konuşulan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

"HİÇBİR ŞEYİ KANITLAMAYA ÇALIŞMAYA GEREK YOK"

22 yaşındaki golcü oyuncu, "Birine zarar veren, yanlış anlatılmış herhangi bir hikaye, bir gün Tanrı tarafından açıklığa kavuşturulacaktır. O yüzden hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Jhon Duran'ın Instagram paylaşımı

FENERBAHÇE'DE YARIM SEZON KALDI

Bonservisi Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'da olan 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe ve Rusya'nın Zenit takımında kiralık olarak geçirirken; 30 maçta 7 gol attı ve 3 asist kaydetti.

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