Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü bitiriyor. Sarı kırmızılılar Kolombiyalı genç yıldız ile anlaşmaya vardı. Al Nassr ile yapılan pazarlıklarda ‘satın alma opsiyonlu kiralık’ maddesi için görüşmeler sürüyor…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Mauro İcardi ile ipleri kopma noktasına gelen Galatasaray, yedek golcü olarak Fenerbahçe’nin eski yıldızı Jhon Duran ile anlaştı. Sarı kırmızılı yönetim, altı aydır dirsek temasında olduğu ve Galatasaray’a gelmek için can atan Kolombiyalı oyuncunun transferine onay verdi. Duran ile yıllık 4+1 toplam 5 milyon avro karşılığında el sıkışan Galatasaray, şimdi Al Nassr Kulübü ile görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan kulübü ile masaya oturdu. Jhon Duran da Al Nassr ile görüşerek Galatasaray ile anlaştığını ve sarı kırmızılı takımda oynamak istediğini iletti.

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Jhon Duran

KAMPA YETİŞECEK

Al Nassr ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden görüşmelere başlayan sarı kırmızılılar Jhon Duran’ı önce bir yıllığına kiralamak istiyor. Genç oyuncu beklenen performansı gösterirse, isteğe bağlı satın alma opsiyonu devreye girecek. Kulüplerin anlaşması hâlinde Jhon Duran, Galatasaray’ın 7 Temmuz’da başlayacak olan yeni sezon kamp çalışmalarına katılmak için İstanbul’a gelecek. Sarı kırmızılıların Jhon Duran’a yeşil ışık yakmasında TFF’nin 10+4 kuralından taviz verilmeyeceğini açıklaması oldu. 22 yaşındaki Kolombiyalı yıldız yaş kriterlerine uyuyor.

ÇOK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, devre arasında ise gönderilmişti. Galatasaray formasıyla kendisini ispatlamak isteyen Duran’ın hedefi yeniden millî takıma seçilmek.

BARIŞ GİDERSE HEDEF LANG

Galatasaray yönetimi, Avrupa kulüplerinden birçok talibi olan Barış Alper Yılmaz için beklemeye geçti. Eğer sarı kırmızılı yönetimin istediği 40 milyon avroyu bulan rakamı masaya koyan olursa Barış Alper ile yollar ayrılacak. Bu oyuncunun yerine ise Napoli’den geçen sezon kiralanan Noa Lang’ın alınması için uğraşılacak.

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