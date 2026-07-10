Az daha boğularak can veriyordu! Cankurtaranlardan talebi pes dedirtti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, jet skili cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Kameraya yansıyan olayda, sudan çıkarılan vatandaşın cankurtaranlara söylediği sözleri çevredekileri gülümsetti.
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı jet skili cankurtaran ekipleri, Karasu sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşı fark etti.
- Ekipler, jet ski ile hızla şahsın yanına ulaşarak onu bota aldı.
- Kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Şahsın, jet skiye binerken cankurtaranlara, "Ağabey beachin ilerisine götür de rezil olmayalım" demesi dikkat çekti.
- Olay anı cankurtaran ekiplerinin kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde yüzdüğü esnada dalgaların arasında gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı jet skili cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kısa sürede şahsın ulaştığı noktaya giden ekipler, vatandaşı bota alarak sudan çıkardı.
İLGİNÇ DİYALOG GÜLÜMSETTİ
Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan şahsın, jet skiye binerken ki ilk sözleri ise sahildeki vatandaşları ve görevlileri şaşırttı.
Kendisini bota çeken cankurtaranlara dönen vatandaş, "Ağabey beachin ilerisine götür de rezil olmayalım" diyerek ricada bulundu.
Can kurtaran ekiplerinin kamerasına an ve an yansıyan olayda, ekiplerinin vatandaşı güvenli bölgeye ulaştırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.