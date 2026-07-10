Türkiye Gazetesi
Galatasaray'a Fransız orta saha: Anlaşma tamam, maliyeti de belli oldu
Galatasaray, orta saha transferi için yaptığı çalışmalarda önemli bir isimde mutlu sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, 1.90'lık Lesley Ugochukwu'nun transferi için İngiltere Championship ekibi Burnley ile büyük ölçüde anlaştı.
Özetle DinleGalatasaray'a Fransız orta saha: Anlaşma tamam, ma...
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Spor az önce
Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmak üzere.
- Galatasaray, 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu için Championship kulübü Burnley'e 2,5 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek.
- Transferde 25 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor ve bu opsiyonun gerçekleşmesi için maç sayısı şartı düşük olacak.
- Burnley, Lesley Ugochukwu'yu geçtiğimiz yaz Chelsea'den 28,7 milyon avro karşılığında transfer etmişti.
- Oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon avro olarak gösteriliyor.
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Transferin sessiz takımı Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk takviyeyi orta saha bölgesine yapıyor. Dursun Özbek yönetimi, Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu'yu kadroya katmak için gün sayıyor.
ÖNCE KİRALANACAK
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki ön libero için Championship kulübü Burnley'e 2,5 mlyon avro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 25 milyon avro. Satın alma şartında maç sayısı düşük olacak.
Burnley, güncel piyasa değeri 22 milyon avro olarak gösterilen Lesley Ugochukwu'yu geçtiğimiz yaz 28,7 milyon avro bonservis karşılığında Chelsea’den transfer etmişti.
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