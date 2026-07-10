Galatasaray, orta saha transferi için yaptığı çalışmalarda önemli bir isimde mutlu sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, 1.90'lık Lesley Ugochukwu'nun transferi için İngiltere Championship ekibi Burnley ile büyük ölçüde anlaştı.

Transferin sessiz takımı Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk takviyeyi orta saha bölgesine yapıyor. Dursun Özbek yönetimi, Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu'yu kadroya katmak için gün sayıyor.

ÖNCE KİRALANACAK

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki ön libero için Championship kulübü Burnley'e 2,5 mlyon avro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 25 milyon avro. Satın alma şartında maç sayısı düşük olacak.

Lesley Ugochukwu, 2025-2026 sezonunda 38 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Burnley, güncel piyasa değeri 22 milyon avro olarak gösterilen Lesley Ugochukwu'yu geçtiğimiz yaz 28,7 milyon avro bonservis karşılığında Chelsea’den transfer etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası