Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli suçlara yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen yeni operasyonlar hakkında bilgi verdi. Gürlek İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonunda 76,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildiğini, 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek Ankara’daki uyuşturucu operasyonunda ise 25’i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemlerinin tespit edildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul ve Ankara merkezli düzenlenen yeni operasyonlar hakkında bilgi verdi. Kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadelenin sürdüğünü belirten Bakan Gürlek İstanbul'da düzenlenen operasyonda 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

76,3 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

İstanbul merkezli operasyonun detayları hakkında bilgi veren Akın Gürlek “Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, kripto hesaplara büyük tutarlar aktarıldığı, bu tutarların USDT’ye çevrilerek dış cüzdanlara gönderildiği ve paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edilmiş; soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir” dedi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildi.

Yasa dışı bahis, rüşvet, kara para… İstanbul’da organize suç örgütüne sert darbe: 78 gözaltı kararı

KRİPTO VARLIĞA AKTARMIŞLAR

"Organize suç örgütü" niteliğinde hareket ettikleri anlaşılan şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri belirlendi.

Yasa dışı bahis, rüşvet, kara para… İstanbul’da organize suç örgütüne sert darbe: 78 gözaltı kararı

Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde; banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlemin gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu ve bu tutarın bir kısmının Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara aktarıldığı anlaşıldı. İncelemeler sonucunda kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülüp dış cüzdanlara transfer edilerek bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Yasa dışı bahis, rüşvet, kara para… İstanbul’da organize suç örgütüne sert darbe: 78 gözaltı kararı

Gürlek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde de “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma” suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatıldığını açıkladı.

89 ADRESE OPERASYON

Gürlek “Bu dosyalar kapsamında 25’i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edilmiş; yapılan tespitlerin ardından 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiştir” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası