HEAŞ’ın yönetimindeki İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin operasyonel verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre havalimanı, 2026 yılının ilk yarısında hem uçuş trafiğinde hem de yolcu sayılarında istikrarlı büyüme performansını sürdürdü.

YOLCU SAYISI 23,6 MİLYONA ULAŞTI

2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan veriler doğrultusunda; Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı tercih eden toplam yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,1 oranında artarak 23 milyon 682 bin 281 olarak gerçekleşti.

UÇUŞ TRAFİĞİNDE %6,3’LÜK ARTIŞ

Aynı dönemde gerçekleşen toplam uçuş sayısı ise geçen yılın ilk yarısındaki 128 bin 735 seviyesinden, %6,3 artışla 136 bin 831’e yükseldi.

Aylık bazda gerçekleşen operasyonel performans incelendiğinde; yılın ilk çeyreğinde yakalanan ivmenin ardından, yaz sezonunun başlangıcı olan haziran ayında 24 bin 216 uçuş ile 4 milyon 267 bin 864 yolcuya hizmet verildi.

OPERASYONEL KAPASİTE VE HİZMET KALİTESİ

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı; çift pist kullanımı, dijital altyapı çözümleri ve yolcu deneyimini odak noktasına alan hizmet yaklaşımıyla operasyonel verimliliğini artırmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında elde edilen sonuçlar, havalimanının bölgesel bir havacılık merkezi olma konumunu pekiştirirken; büyüme ivmesinin yılın ikinci yarısında da devam etmesi öngörülüyor.

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