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Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında durdurulan bir sürücü, endişeyle üflediği alkolmetrede sonucun temiz çıkması üzerine büyük bir sevinç yaşadı. Derin bir oh çekip kameralara el sallayarak sevincini gösteren sürücünün yerinde duramadığı o keyifli anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından tebessümle izlendi.

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