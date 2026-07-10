Tanju Özcan’dan dikkat çeken savunma: Kendimi sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyorum
Bolu Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendini “Kendimi sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyorum. Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum, bir tane suçum yok” diyerek savundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında Özcan'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.
- Tanju Özcan, hakkındaki suçlamaları reddederek kendisini masum gördüğünü ve iddianamedeki delillerin zayıf olduğunu savundu.
- Savcı mütalaasına karşı çıkan Özcan, MASAK raporunun iddianamede yer almadığını belirterek tahliyesini talep etti.
- Savcı, Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Mustafa Altındal ve Naim Ayhan'ın tutukluluk hallerinin devamını talep etti.
- Savcı ayrıca, tutuklu sanıklardan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal'ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesini istedi.
- Tutuklu sanıklardan Ali Sarıyıldız, suç kastı olmadığını ve tek hatasının talimat üzerine para getirmesi olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.
Bolu Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet soruşturması devam ediyor. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından açılan davanın 5’inci gününde Tanju Özcan yeni ifade verdi.
“KENDİMİ SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK GİBİ GÖRÜYORUM”
Hakkındaki suçlamaları reddeden ve iddianamedeki delillerin zayıf olduğunu öne süren Tanju Özcan, “Yalan söylemediğimi savcılık gibi mahkeme heyeti de görmüştür. Kendimi sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyorum. Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum, bir tane suçum yok” diyerek kendini savundu.
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MÜTALAAYA KARŞI ÇIKTI
Kamuoyu ve mahkeme tarafından aklanmanın çok önemli olduğunu belirten Özcan savcı mütalaasını eleştirerek “MASAK raporu var ama iddianamede 1 satır bile bahsedilmiyor. Arkadaşlarım ve kendim hakkımda tahliyemi talep ediyorum" dedi.
SAVCI NE İSTEMİŞTİ?
Cumhuriyet savcısı, davanın dördüncü gününde mütalaasını açıklamıştı. Savcı Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal ve Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. Ayrıca savcı, tutuklu sanıklardan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal'ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesini talep etti.
SARIYILDIZ: TEK HATAM PARAYI GETİRMEM
Öte yandan duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ise suç kastı ve menfaati olmadığını öne sürdü.
Sarıyıldız, "Benim tek hatam talimat üzerine parayı getirmem ve evrak almamam oldu. Ben daha önce 3 kere tahliye edildim, dördüncü defa tekrar tutuklandım. Hiçbir yere kaçmadım. Benim bakımıma muhtaç engelli çocuğum var. Bu nedenle tahliyemi istiyorum” dedi.