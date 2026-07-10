Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin F-35 sürecini engellemeye çalışan Atina yönetimine yönelik kurduğu "Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi" uyarısına Yunanistan'dan beklenmeyen bir açıklama geldi.

Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında kurulan sıcak temaslar, Yunanistan’ın başkenti Atina’da siyasetin ve medyanın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Yunan basınında geniş yankı uyandıran ve Türk kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez ülkelerinden birine satarak F-35 teslimatlarının önündeki yasal engelleri kaldırmaya yönelik işlemleri başlattığı öne sürüldü.

"ABD'YE HANGİ ÜLKEYE SİLAH SATACAĞINI SÖYLEYEMEYİZ"

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Miçotakis, Washington yönetiminin kararlarına müdahale edemeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Diğer ülkelerin seçimleri hakkında yorum yapmak benim görevim değil. Ayrıca, Yunanistan'ın Amerika Billeşik Devletleri'ne hangi ülkelere savunma sistemleri satması gerektiği veya satmaması gerektiği konusunda bir şey söyleme konumda olmadığını da belirtmek isterim. Sadece bir gerçekliği ifade ediyorum: Şu arada, ABD yasalarında Türkiye'nin F-35 uçaklarını edinmesini engelleyen önemli yasal engeller bulunmaktadır. Önemli olan şu: Yunanistan zaten kendi F-35 uçaklarını sipariş etmiştir."

Erdoğan'ın 'yanlışa düşmesin' uyarısı sonrası Miçotakis Yunan basınını uyardı: F-35 konusuna karışamayız

MİÇOTAKİS KENDİ BASININA PATLADI: "ÇOK ABARTIYORSUNUZ"

Yunanistan'daki kamuoyunun ve medyanın sadece Türkiye odaklı olmasını eleştiren Miçotakis, Atina’daki siyasi atmosferi "dar bakış açılı olmakla" suçladı. Yunan medyasının bir kısmının karşı karşıya kalınan karmaşık dinamikleri anlamakta zorlandığını dile getiren Yunan Başbakanı, "Yunanistan'daki kamuoyunu, zirvede alınan kararların önemine yeterince vurgu yapmadan, sadece Yunanistan-Türkiye ilişkileriyle ilgili konulara sınırlı tuttuğumuzda, bu kararların önemini tam olarak yansıttığımızı düşünmüyorum. Türkiye ile ele almamız gereken konular olduğunda, bunları kendi aramızda tartışıyoruz ve bazen Yunanistan'da, bu daha geniş konulara çok dar bir bakış açısıyla yaklaştığımızı düşünüyorum. Yunan medyasının bir kısmının, bu konuları ne kadar abartılı bir şekilde ele aldığını ve karşı karşıya olduğumuz karmaşık dinamikleri gerçekten anlamakta zorlandığını görmek beni her zaman şaşırtıyor." dedi.

Erdoğan'ın 'yanlışa düşmesin' uyarısı sonrası Miçotakis Yunan basınını uyardı: F-35 konusuna karışamayız

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

NATO Zirvesi'nde bir basın mensubunun, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye F-35 satılmasını istemedikleri" yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Bu açıklamalar F-35 sürecini sıkıntıya sokar mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu cevabı vermişti:

"Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz, Sayın Miçotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına, 'niçin bunları aldın?' veya 'niçin bunları alıyorsun?' diye bugüne kadar bir düşünce sarf ettik mi? Hayır. Halbuki bizim kapı komşumuz. Bu tür şeyleri söyleme imkanımız da olabilirdi. Ama gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz."

S400 FORMÜLÜNÜ MANŞETE TAŞIDILAR

Öte yandan Kathimerini, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sisteminin satışına ilişkin işlemleri dün itibarıyla resmen başlattığını öne sürdü.. Gazetenin Atina muhabiri Manolis Kostidis imzalı haberde,kritik hamlenin Türkiye'nin geçmişte ödemesini tamamladığı altı adet F-35 savaş uçağını gelecekte teslim alabilmesinin önünü açacağı kaydedildi.

"KARAR ALINDI, SATIŞ KÖRFEZ ÜLKELERİNE YAPILACAK"

Siyasi analistlerin değerlendirmelerine göre, S-400'lerin satışı için nihai karar çoktan verildi ve resmi duyurunun yapılması an meselesi. Sistemin devredileceği adresler olarak ise Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleri öne çıkıyor. S-400'lerin bir Körfez ülkesine satılması formülü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında ve Amerikalı yetkililerle yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından en güçlü seçenek olarak masaya gelmişti.

DEPOLAMA SENARYOLARI REDDEDİLDİ, MOSKOVA ONAY VERDİ

Yunan basını, "Sürecin olgunlaşmasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Türk mevkidaşı Hakan Fidan arasında yapılan çok sayıda gizli istişare ve heyetler arası toplantı kritik rol oynadı. Bu görüşmeler sırasında S-400 sistemlerinin sadece sökülmesi ya da bir Amerikan askeri üssünde depolanması yönündeki tüm ara senaryolar Ankara tarafından kesin bir dille reddedildi." değerlendirmesini paylaştı.

Rusya ile daha önce imzalanan "son kullanıcı" anlaşmasının kurallarına göre, sistemlerin üçüncü bir ülkeye nakledilebilmesi için Moskova’nın resmi onayı gerekiyordu. İddialara göre Rus tarafının bu formüle prensipte karşı çıkmadığı belirtildi. Nitekim Bakan Fidan, Donald Trump’ın Ankara’ya gelmesinden hemen önce Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya giderek bu konudaki pürüzleri gidermişti.

"TRUMP KONGRE’YE MEKTUP GÖNDERECEK"

Yunan basınına konuşan kaynaklar ayrıca "öngörülen takvime göre, satış ve üçüncü bir ülkeye transfer işlemi resmen tamamlandığında, ABD Başkanı Donald Trump Kongre’ye özel bir bilgilendirme mektubu gönderecek. Bu resmi bilgilendirmenin ardından Türkiye, F-35 ortak üretim programından tamamen çıkarılmadan önce, 2018 yılında parasını kuruşu kuruşuna ödediği altı adet F-35 savaş uçağını hangara çekme hedefini gerçekleştirmek için son adımı atacak." dedi.

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