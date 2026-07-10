Erling Haaland'ın günlük rutini ifşa oldu: Beslenme programı herkesi şaşkına çevirdi
Norveç, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde 12 Temmuz Pazar günü saat 00.00'da İngiltere ile kozlarını paylaşacak. Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland'ın üst düzey performansının ardındaki sırlar ortaya çıktı.
- Haaland günde 6 öğün yemek yiyerek 6000 kalori alıyor.
- Beslenmesinde tavuk, biftek, balık, yumurta, makarna, sebze, sakatat, çiğ süt ve bal bulunuyor.
- Uyku kalitesine önem veren Haaland, uyurken mavi ışık engelleyici gözlük takıyor ve burnundan nefes alabilmek için dudaklarına bant yapıştırıyor.
- Günlük 300 şınav ve 1000 karın egzersizi yapıyor.
- Vücudunu zinde tutmak için günlük buz banyosu yapıyor ve saunaya giriyor.
Erling Haaland, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı 7 golle Norveç Milli Takımı'nın çeyrek finale yükselmesinde başrolü üstlendi. Skorer kimliğiyle alkış alan 25 yaşındaki yıldız, turnuva boyunca rakip savunmaları fiziksel gücüyle da bir hayli zorluyor.
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GÜNDE 6 ÖĞÜN, 6000 KALORİ
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Haaland, her gün 6 öğün yemek yiyor ve 6000 kalori alıyor. 2022 yılında Borussia Dortmund'dan Premier Lig devi Manchester City'ye transfer olan futbolcu; tavuk, biftek, balık, yumurta, makarna, sebze, sakatat, çiğ süt ve bal tüketiyor.
GÖZLÜK VE BANTLA UYUYOR
Haaland, uykusuna da dikkat ediyor ve uykunun dünyadaki en önemli şey olduğunu düşünüyor. Uykuya dalarken "mavi ışık engelleyici gözlük" takıyor ve uyurken burnundan nefes alabilmek için dudaklarına bant yapıştırıyor.
GÜNDE 300 ŞINAV
Haaland, her gün 300 şınav çekip, 1000 karın egzersizi yapıyor. Günlük buz banyosu yapıp, saunaya girerek vücudunu zinde tutuyor.