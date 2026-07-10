Norveç, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde 12 Temmuz Pazar günü saat 00.00'da İngiltere ile kozlarını paylaşacak. Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland'ın üst düzey performansının ardındaki sırlar ortaya çıktı.

Erling Haaland, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı 7 golle Norveç Milli Takımı'nın çeyrek finale yükselmesinde başrolü üstlendi. Skorer kimliğiyle alkış alan 25 yaşındaki yıldız, turnuva boyunca rakip savunmaları fiziksel gücüyle da bir hayli zorluyor.

Erling Haaland'lı Norveç, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşacak.

GÜNDE 6 ÖĞÜN, 6000 KALORİ

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Haaland, her gün 6 öğün yemek yiyor ve 6000 kalori alıyor. 2022 yılında Borussia Dortmund'dan Premier Lig devi Manchester City'ye transfer olan futbolcu; tavuk, biftek, balık, yumurta, makarna, sebze, sakatat, çiğ süt ve bal tüketiyor.

Haaland'ın güncel piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösteriliyor.

GÖZLÜK VE BANTLA UYUYOR

Haaland, uykusuna da dikkat ediyor ve uykunun dünyadaki en önemli şey olduğunu düşünüyor. Uykuya dalarken "mavi ışık engelleyici gözlük" takıyor ve uyurken burnundan nefes alabilmek için dudaklarına bant yapıştırıyor.

GÜNDE 300 ŞINAV

Haaland, her gün 300 şınav çekip, 1000 karın egzersizi yapıyor. Günlük buz banyosu yapıp, saunaya girerek vücudunu zinde tutuyor.

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