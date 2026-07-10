LGS tercih tarihleri 2026 ve tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı öğrenciler ile velilerin gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı tercih takvimiyle birlikte lise tercih sürecinin başlayacağı tarih ve başvuruların nasıl gerçekleştirileceği netlik kazandı.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başlayacak. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri başta olmak üzere ortaöğretim kurumlarında eğitim görmek isteyen öğrenciler, tercih işlemlerini Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleştirecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 Ortaöğretime Geçiş Takvimi'ne göre LGS tercihleri 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihler arasında tercih listelerini oluşturarak başvurularını tamamlayabilecek.

Tercih sürecinin ardından değerlendirme işlemleri gerçekleştirilecek ve yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihte nakil başvuru süreci de başlayacak. Bu nedenle adayların tercih takvimini yakından takip ederek işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamaları önem taşıyor.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılır? 2026 LGS tercih tarihleri

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih işlemleri e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler tercihlerini elektronik ortamda oluşturabilecek, hazırlanan tercih listesinin geçerli sayılabilmesi için okul müdürlüğüne onaylatılması gerekecek. Tercihlerin onay işlemi tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Tercih döneminde öğrenciler merkezi sınav puanları, yüzdelik dilimleri, okul kontenjanları ve yerleştirme esaslarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile ROTA Maarif platformunda yer alan okul bilgileri de tercih sürecinde adaylara rehberlik edecek. Öğrencilerin tercih yapmadan önce hedefledikleri okulların taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjan durumlarını incelemeleri öneriliyor.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılır? 2026 LGS tercih tarihleri

TERCİH LİSTESİ HAZIRLAKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, tercih listesinin yalnızca puana göre değil yüzdelik dilim esas alınarak hazırlanmasının daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. Öğrencilerin hem kendi başarı sıralarına uygun hem de farklı olasılıkları içeren dengeli bir tercih listesi oluşturması, yerleşme ihtimalini artırabiliyor.

Tercih yapılacak okulların ulaşım imkanları, pansiyon durumu, eğitim türü ve okulun sunduğu akademik olanaklar da karar sürecinde dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer alıyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihte nakil başvuru süreci de başlayacak ve öğrenciler boş kontenjanlara göre yeniden tercih yapabilecek.

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