MEB ROTA Maarif ekranı, LGS tercih robotu olarak hizmet verecek yeni dijital platform, tercih dönemine hazırlanan öğrenciler ile velilerin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından kullanıma açılması planlanan ROTA Maarif ile okul bilgileri, taban puanları ve yüzdelik dilimler tek ekranda görüntülenebilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecine sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ROTA Maarif platformu merak konusu oldu. Öğrencilerin okul araştırmalarını daha kolay yapabilmesi amacıyla hazırlanan sistem, tercih döneminde okul karşılaştırmasından taban puanlarına kadar birçok bilgiye tek noktadan erişim imkânı sağlayacak.

MEB ROTA MAARİF EKRANI AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ROTA Maarif platformu henüz erişime açılmadı. Bakanlığın paylaştığı takvime göre sistem, 10 Temmuz'da LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte kullanıma sunulacak. Böylece öğrenciler ve veliler, tercih süreci başlamadan önce resmi okul bilgilerine tek platform üzerinden ulaşabilecek.

MEB ROTA Maarif ekranı açıldı mı? LGS tercih robotu ROTA Maarif nedir?

LGS TERCİH ROBOTU ROTA MAARİF NEDİR?

ROTA Maarif, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen dijital okul bilgi platformudur. Kamuoyunda "LGS tercih robotu" olarak da anılan sistem, öğrencilerin tercih sürecinde ihtiyaç duyacağı okul bilgilerini tek çatı altında topluyor.

Platformda il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre arama yapılabilecek. Bunun yanında okulların adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjanları ve diğer temel bilgileri de kullanıcıların erişimine sunulacak. Merkezi sınavla öğrenci alan liseler için taban yerleşme puanları, yüzdelik dilimler ve net bilgileri de sistem üzerinden görüntülenebilecek.

MEB ROTA Maarif ekranı açıldı mı? LGS tercih robotu ROTA Maarif nedir?

ROTA Maarif'in dikkat çeken özelliklerinden biri de okul karşılaştırma ekranı olacak. Öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri liseleri aynı ekranda karşılaştırabilecek, farklı okulların imkanlarını değerlendirebilecek ve kendilerine özel taslak tercih listesi hazırlayabilecek.

Sistem yalnızca öğrenciler için değil, öğretmenler ve veliler için de rehber niteliği taşıyacak. Öğretmenler tayin ve yer değiştirme dönemlerinde görev yapmayı düşündükleri okullar hakkında bilgi alabilecek, vatandaşlar ise yaşadıkları ya da taşınmayı planladıkları bölgelerdeki eğitim kurumlarını ayrıntılı şekilde inceleyebilecek.

MEB ROTA Maarif ekranı açıldı mı? LGS tercih robotu ROTA Maarif nedir?

ROTA MAARİF İLE LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ROTA Maarif üzerinden doğrudan tercih başvurusu yapılmayacak. Platform, öğrencilerin tercih öncesinde okulları ayrıntılı biçimde incelemesine ve bilinçli tercih listesi oluşturmasına yardımcı olacak bir bilgi sistemi olarak kullanılacak.

Adaylar okul türü, il, ilçe, yüzdelik dilim, taban puanı ve diğer kriterleri kullanarak kendilerine uygun liseleri filtreleyebilecek. Hazırlanan taslak tercih listeleri doğrultusunda resmi tercih işlemleri ise Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihlerde e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

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