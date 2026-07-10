LGS sonuçlarının açıklanmasına saatler kala öğrenciler ve veliler lise tercih sürecine odaklandı. 2026 taban puanları henüz belli olmazken, adaylar geçen yılın yüzdelik dilimleri ve taban puanlarını inceleyerek tercih hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, LGS'de 200, 250, 300, 350,400, 450 puanla hangi liseye girilir? İşte 150-450 puan aralığında tercih yapacak öğrencilerin bilmesi gerekenler...

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 10 Temmuz'da açıklayacağı LGS sonuçları öncesinde "200 puanla hangi liseye gidilir?", "350 ya da 400 puanla hangi okullar tercih edilebilir?" soruları yeniden gündeme geldi. Ancak uzmanlar, tercih döneminde yalnızca puana değil yüzdelik dilime odaklanılması gerektiğini vurguluyor. 2026 yılına ait lise taban puanları ise tercih ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra oluşacak.

LGS'DE 200, 250, 300, 350, 400, 450 PUAN ALAN HANGİ LİSEYE GİRİLİR?

2026 LGS sonuçları henüz açıklanmadığı için bu yıl herhangi bir puan aralığına karşılık gelecek liseleri kesin olarak söylemek mümkün değil. Çünkü lise taban puanları, öğrencilerin tercihlerini tamamlaması ve yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından oluşuyor. Bu nedenle tercih hazırlığı yapan adaylar, 2025 yılında oluşan taban puanlar ile yüzdelik dilimleri referans alarak planlama yapıyor.

Uzmanlar, tercih listesi hazırlanırken puandan çok yüzdelik dilimin dikkate alınmasını öneriyor. Sınavın zorluk derecesi her yıl değişebildiği için aynı puan farklı yıllarda farklı yüzdelik dilimlere karşılık gelebiliyor. Bu nedenle 150, 200, 250, 300, 350, 400 veya 450 puan alan bir öğrencinin hangi liseye yerleşebileceği bulunduğu il, okul kontenjanları ve oluşacak yüzdelik dilime göre değişiklik gösterecek.

LGSde 200, 250, 300, 350,400, 450 puanla hangi liseye girilir? 150-450 puan tercih rehberi

2026 LGS TERCİHLERİ EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre LGS sonuçları 10 Temmuz'da ilan edilecek. Tercih işlemleri ise 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Aynı süreçte tercihlere esas kontenjan tabloları da yayımlanacak.

Yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Ardından merkezi yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil başvuruları alınacak.

LGSde 200, 250, 300, 350,400, 450 puanla hangi liseye girilir? 150-450 puan tercih rehberi

LGS TERCİH ROBOTU ROTA MAARİF

Milli Eğitim Bakanlığı, tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik etmek amacıyla Rota Maarif adlı dijital platformu hizmete sunacak. Bakanlığın açıklamasına göre sistem, LGS sonuçlarının ilan edileceği 10 Temmuz tarihinde aktif hale gelecek. Platform sayesinde adaylar Türkiye genelindeki okulları il, ilçe, okul türü, alan ve pansiyon gibi kriterlere göre filtreleyebilecek.

Rota Maarif üzerinden merkezi sınavla öğrenci alan okulların geçmiş yıllara ait taban yerleşme puanları, yüzdelik dilimleri, net bilgileri ve kontenjanları incelenebilecek. Ayrıca öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek, taslak tercih listeleri oluşturabilecek ve okulların fiziki imkanları ile eğitim özelliklerine tek platform üzerinden ulaşabilecek. Platform yalnızca LGS adayları için değil, okul bilgilerine ulaşmak isteyen tüm vatandaşlar ve öğretmenler için de hizmet verecek.

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