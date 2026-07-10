2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler, tercih dönemine hazırlanan öğrenciler ile velilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından gözler Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri için oluşacak yerleştirme puanlarına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Temmuz'da açıklanacak LGS sonuçları öncesinde tercih hazırlıkları hız kazandı. Sonuçlarını bekleyen öğrenciler, bir yandan hedefledikleri liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini incelerken, 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri takip ediyor.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ait lise taban puanları ve okul bazlı yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. Tercih sonuçlarının ardından taban puanları ve yüzdelik dilimler takip edilecek.

13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak tercihlerde öğrenciler, ağırlıklı olarak 2025 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimlerini referans alacak. 2026 yılına ait kesin taban puanları ise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından oluşacak.

LGS taban puanları 2026 sorgulama! LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?

2026 LGS AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 sınav takvimine göre LGS sonuçlarının 10 Temmuz tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenciler puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek.

Tercihler 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Aynı süreçte tercih kılavuzu, okul kontenjanları ve yerleştirmeye esas bilgiler de adayların erişimine sunuluyor. Yerleştirme sonuçlarının ise 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

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