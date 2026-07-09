2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda AYT testinde cevabı değişen 23.soruya ilişkin mahkeme süreci devam ediyor. Sınava giren 18 yaşındaki Doruk Kerem Atam’ın ÖSYM’ye açtığı dava sonrasında mahkeme, bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi raporunda sorunun iptal edilmesine yönelik somut bir tespit yer almadı. Raporda “Müfredata ilişkin bir aykırılık tespit edilmediği değerlendirilmiştir" denildi.

ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 2 soru hakkında alınan bir kararı duyurmuştu. 2026 YKS Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20 numaralı soru iptal edilmiş, Alan Yeterlilik Testi (AYT) Matematik testindeki 23 numaralı türev sorusunun cevabı ise "C" yerine "A" olarak değiştirilmişti. ÖSYM’nin kararı sonrasında 18 yaşındaki eşit ağırlık öğrencisi Doruk Kerem Atam, ÖSYM’ye dava açmıştı. Söz konusu davada son durum ne?

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

YKS'de 23. soruyla ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Mahkeme, davacının iddiası ile ÖSYM'nin savunmasını aldıktan sonra konuyla ilgili bir bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi raporunda sorunun iptal edilmesine yönelik somut bir tespit yer almadı.

ÖSYM’ye dava açan Doruk Kerem Atam

“AYKIRILIK TESPİT EDİLMEDİ”

Raporda "Dava konusu sorunun tek ve belirlenebilir bir cevabının bulunduğu, doğru cevabın A seçeneği 'Yalnız I' olduğu ve sorunun iptalini gerektirecek nitelikte bilimsel, matematiksel veya müfredata ilişkin bir aykırılık tespit edilmediği değerlendirilmiştir" denildi. Şimdi gözler, mahkemenin vereceği nihai kararda.

"BENİ 2,25 NET GERİYE DÜŞÜRDÜ"

Öte yandan ÖSYM’ye dava açan Doruk Kerem Atam, sorunun cevabının değişmesinin kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirterek “Bu durum beni yaklaşık 2,25 net gibi ciddi şekilde geriye düşürdü. Olumsuz şekilde etkiledi. Arasında ciddi bir net farkı var. Soruyu yanlış yapan kişiler, yeni açıklanan cevap anahtarına göre doğru yapmış oldu. Ben C işaretledim, soruyu doğru yapmışken, yeni cevap anahtarına göre yanlış yapmış oldum. Bizim aramızda 2.5 netlik bir makas oluşmuş oldu. Bu ciddi bir net” açıklamasını yapmıştı.

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