Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 9 Temmuz hava durumu tahminini yayımladı. "Bugün İstanbul'da yağmur var mı?" sorusunun cevabı da netleşirken özellikle Avrupa Yakası için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

İstanbul'da perşembe günü plan yapan vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerini yakından takip ediyor. 9 Temmuz için yayımlanan rapora göre şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Avrupa Yakası'nda yağışın yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahminine göre 9 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası'nda öğleden sonraki saatlerde yağışın zaman zaman kuvvetlenebileceği belirtilirken, ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Saatlik tahmine bakıldığında yağışlı havanın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Sabah 09.00-12.00 saatleri arasında sıcaklık 27 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinden sonra sıcaklık 24-25 dereceye kadar gerilerken, akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Bugün İstanbulda yağmur var mı? 9 Temmuz İstanbul hava durumu

9 TEMMUZ İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugün en düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık ise 27 derece olacak. Gün içinde hissedilen sıcaklığın 29 dereceye kadar çıkması beklenirken, nem oranı yüzde 52 ila 73 arasında değişecek.

Marmara genelinde sıcaklıklarda 4 ila 6 derecelik düşüş öngörülüyor. Bu nedenle özellikle yağış anında hava sıcaklığı kısa süreli olarak daha serin hissedilebilir. Kuzey yönlerden esecek rüzgarın ise zaman zaman etkisini artırması bekleniyor.

Bugün İstanbulda yağmur var mı? 9 Temmuz İstanbul hava durumu

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Meteoroloji'nin yayımladığı tahmine göre İstanbul'da yağışlı hava uzun süre etkili olmayacak. 10 Temmuz Cuma günü en yüksek sıcaklığın 28 derece olması beklenirken, bulutlu gökyüzüne rağmen yağış ihtimali azalacak.

Bugün İstanbulda yağmur var mı? 9 Temmuz İstanbul hava durumu

Hafta sonundan itibaren ise güneş yeniden yüzünü gösterecek. Cumartesi günü 30, pazar günü 31, pazartesi günü ise 30 derece sıcaklık bekleniyor. Böylece kısa süreli serin havanın ardından İstanbul yeniden yaz sıcaklıklarının etkisi altına girecek.

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