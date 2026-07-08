Meteoroloji haritasında çift hava! 5 ilde 35 derece, 15 ilde sağanak yolda
Bir sağanak bir sıcak hava döngüsünün sürdüğü Türkiye için yeni hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji bugün 15 ilde sağanak yağışın etkili olacağını belirterek uyardı. Ülkenin bir kısmında sağanak görülürken, bazı illerde ise termometreler 35 dereceyi görecek. İşte Meteoroloji’nin bugünkü raporundaki uyarılar…
- Ülkenin güney ve doğu kesimleri ile Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
- Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
- Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
- Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Ülkenin güney, doğu kesimleri ve bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. İşte son raporda uyarı yapılan iller…
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:
Ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
15 İLDE SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 15 il şöyle;
|Şehirler
|Kahramanmaraş
|Kırklareli
|Adana
|Antalya
|Hatay
|Ordu
|Rize
|Trabzon
|Erzurum
|Kars
|Van
|Ağrı
|Bingöl
|Muş
|Ardahan
|Iğdır
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
TERMOMETRELER 35'İ GÖRECEK
Son rapora göre bazı illerde beklenen sıcaklık değerleri şöyle;
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|BURSA
|32
|Parçalı bulutlu
|ÇANAKKALE
|33
|Parçalı bulutlu
|İSTANBUL
|30
|Parçalı bulutlu
|KIRKLARELİ
|32
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DENİZLİ
|36
|Az bulutlu ve açık
|İZMİR
|34
|Az bulutlu ve açık
|MANİSA
|35
|Az bulutlu ve açık
|MUĞLA
|34
|Az bulutlu ve açık
|ADANA
|31
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|33
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BURDUR
|31
|Parçalı bulutlu
|HATAY
|30
|Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANKARA
|30
|Parçalı ve az bulutlu
|ÇANKIRI
|30
|Parçalı ve az bulutlu
|ESKİŞEHİR
|30
|Parçalı ve az bulutlu
|KONYA
|29
|Parçalı bulutlu
Sıcaklığın 35 ve üzeri beklediği 6 il;
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|MANİSA
|35
|DENİZLİ
|36
|DİYARBAKIR
|36
|MARDİN
|35
|SİİRT
|35
|ŞANLIURFA
|39