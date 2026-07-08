Bir sağanak bir sıcak hava döngüsünün sürdüğü Türkiye için yeni hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji bugün 15 ilde sağanak yağışın etkili olacağını belirterek uyardı. Ülkenin bir kısmında sağanak görülürken, bazı illerde ise termometreler 35 dereceyi görecek. İşte Meteoroloji’nin bugünkü raporundaki uyarılar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Ülkenin güney, doğu kesimleri ve bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. İşte son raporda uyarı yapılan iller…

Meteoroloji haritasında çift hava! 5 ilde 35 derece, 15 ilde sağanak yolda

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:

Ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji haritasında çift hava! 5 ilde 35 derece, 15 ilde sağanak yolda

15 İLDE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 15 il şöyle;

Şehirler Kahramanmaraş Kırklareli Adana Antalya Hatay Ordu Rize Trabzon Erzurum Kars Van Ağrı Bingöl Muş Ardahan Iğdır

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji haritasında çift hava! 5 ilde 35 derece, 15 ilde sağanak yolda

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

TERMOMETRELER 35'İ GÖRECEK

Son rapora göre bazı illerde beklenen sıcaklık değerleri şöyle;

Şehir Sıcaklık (°C) Hava Durumu BURSA 32 Parçalı bulutlu ÇANAKKALE 33 Parçalı bulutlu İSTANBUL 30 Parçalı bulutlu KIRKLARELİ 32 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ 36 Az bulutlu ve açık İZMİR 34 Az bulutlu ve açık MANİSA 35 Az bulutlu ve açık MUĞLA 34 Az bulutlu ve açık ADANA 31 Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 33 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR 31 Parçalı bulutlu HATAY 30 Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANKARA 30 Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI 30 Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 30 Parçalı ve az bulutlu KONYA 29 Parçalı bulutlu

Sıcaklığın 35 ve üzeri beklediği 6 il;

Şehir Sıcaklık (°C) MANİSA 35 DENİZLİ 36 DİYARBAKIR 36 MARDİN 35 SİİRT 35 ŞANLIURFA 39

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