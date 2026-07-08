Hükûmet, Kamu İhale Kanunu’nda yapacağı düzenlemeyle AB’nin Türk firmalarına uyguladığı kamu ihalesi kısıtlamalarını aşmayı hedefliyor. Mütekabiliyet esasına dayalı yeni modelle 2 trilyon avroluk AB kamu alımları pazarında Türk şirketlerinin önü açılacak.

Avrupa Birliği’nin menşei uygulaması ve korumacılık odaklı yeni araçlarla kamu alımlarını sanayi politikasının bir parçası hâline getirmesi, AB ülkelerindeki kamu alımları ihalelerine Türk isteklilerin girmesini zorlaştırırken, hükûmet bu engelin aşılması için yeni bir adım atıyor.

AB, küresel kamu alımları pazarına erişimde karşılıklılık ilkesi (mütekabiliyet) ve yerli üretimi destekleme şartlarını giderek daha katı uygulamaya başladı. Bu nedenle Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması (GPA) dışında kaldığı için Türk firmalarının AB ülkelerindeki devasa kamu ihalelerine doğrudan katılımına yönelik engellemelerle karşılaşıyor. AB Komisyonu, bu kısıtlamaların arkasındaki temel nedenlerden biri olarak da Türkiye’deki kamu ihalelerinin Avrupalı şirketlere yeterince açık olmamasını gösteriyor ve karşılıklılık ilkesini öne sürüyor. Tüm bu gerekçeler dikkate alınarak kamu alımları mevzuatının uluslararası gerekliliklerle uyumlaştırılmasını zorunlu kıldı.

AB’nin 2 trilyon avroluk pazarı Türklere açılıyor! Kamu alımlarında Avrupa Birliği ile yeni dönem

İHALE ENGELLERİ AŞILIYOR

Önümüzdeki hafta Meclis’te görüşülecek torba teklifte yer alan ve Kamu İhale Yasasına eklenen bir madde ile Türk isteklilerinin AB’deki kamu ihalelerine girebilmelerinin önündeki engellerin esnetilmesi amaçlanıyor. Yapılan düzenleme ile Türkiye’deki kamu ihalelerinde yerli istekliler, yerli malı ve bu malı teklif eden istekliler lehine tanınan hak ve avantajların, AB üyesi devletlerde yerleşik isteklilere, AB menşeli mala ve bu malı teklif eden isteklilere de mütekabiliyet esasları çerçevesinde tanınması konusunda cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Böylece karşılılık ilkesi gereğince Türk üreticilerin de AB ülkelerindeki kamu alımları ihalelerindeki dezavantajının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

AB’nin 2 trilyon avroluk pazarı Türklere açılıyor! Kamu alımlarında Avrupa Birliği ile yeni dönem

250 BİN KURUM VAR

Düzenlemenin gerekçesinde, “AB’nin korumacı politikalarının yol açabileceği menfi etkilerin ortadan kaldırılarak, yerli üreticilerimizin ihracat gücünün korunması, yerli istekliler ve yerli ürünlerin AB pazarına erişim hakkının mütekabiliyet temelinde güvence altına alınması ve pazar payının artırılması öngörülmektedir” denildi. AB’nin kamu alımları pazarının yıllık büyüklüğü yaklaşık 2 trilyon Avro olduğu, alım yapan kamu idaresi sayısının yaklaşık 250 bin olduğu belirtildi.

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