Özgür Özel, kurultay imzaları için yasal sürenin dolacağı 11 Temmuz’u eşik olarak belirledi. Kurultay kararı alınmazsa, mahkemeyle kayyım istenecek, yine sonuç çıkmazsa 20 Temmuz’da yeni parti kurulacak

CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurmaya hazırlanan Özgür Özel ve ekibinin önünde iki kritik tarih bulunuyor. Tüm hukuki yollara başvuracaklarını ifade eden Özel cephesi, eş zamanlı olarak yeni parti hazırlıklarının da devam ettiğini belirtiyor. Özel cephesinin hukuki yollardan istedikleri sonucu alamaması halinde CHP'de bölünme kaçınılmaz olacak.

İSTİFA SÜRECİNİN BAŞLATILMASI PLANLANIYOR

Parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultay talebiyle toplanan delege imzalarının işleme alınması için tanınan sürenin sona ereceği 11 Temmuz'u bekleyen Özel cephesi, bu tarihe kadar Genel Merkez'in kurultay kararı almaması halinde önceden hazırladığı yol haritasını uygulamaya koyacak. Bu kapsamda ekibin, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi yerine partiye kayyum atanmasını talep etmeye hazırlandığı ifade ediliyor. Bu hamleden bir kazanım elde edememesi durumunda Özel cephesinden bazı kişilerin eş zamanlı olarak CHP'den istifa etmesi planlanıyor.

CHP'de fiilen bölünme başladı! Özel, yeni parti için 11 Temmuz’u bekliyor

KOPUŞ SÜRECİ FİİLİEN BAŞLAYACAK

Öte yandan, yeni parti hazırlıklarında da geri sayım devam ediyor. Alternatif il başkanlıkları oluşturan Özel ekibinin parti programı, teşkilatlanma çalışmaları ve kuruluş sürecine ilişkin hazırlıkları da büyük ölçüde tamamlandı. Somut adımlar atılması için adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz tarihi ikinci kritik eşik olarak öne çıkıyor. Özel cephesi, bu tarihe kadar Yargıtay'dan kendi lehlerine bir karar çıkmaması halinde CHP'den kopuş sürecini fiilen başlatmayı değerlendiriyor.



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