Başkentin üç havalimanına uçaklar peş peşe indi. Konukları “Türk Yıldızları” karşıladı. Külliye’deki basın merkezinde 2 bin 500 gazeteci, zirveyi anbean dünyaya aktardı. Havada-karada çok yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Berat Temiz – Emrah Özcan ANKARA / NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapan Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 100'e yakın bakanın konaklayacağı oteller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve zirvenin gerçekleştirileceği tüm güzergâhlarda adeta hayat durdu.

Zirveden notlar! Dünya basınından yoğun ilgi

ANKARA’DA KUŞ UÇURTULMUYOR

Yaklaşık 60 bin güvenlik personelinin görev yaptığı organizasyonda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Ana arterler ile ara sokaklarda her 20-25 metrede bir polis ekibi görevlendirilirken, kavşaklar, trafik ışıkları ve kritik noktalara güvenlik bariyerleri yerleştirildi. Liderlerin konakladığı otellerin çevresinde ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giden yolların tamamında da kontrollü geçiş noktaları oluşturuldu.

Zirveden notlar! Dünya basınından yoğun ilgi

ANKARA SEMALARINDA GÜVENLİK ŞEMSİYESİ

Kent genelindeki güvenlik önlemlerine ek olarak havada da bir güvenlik kalkanı oluşturuldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, 360 derece tarama yapabilen radar sistemleriyle 400 kilometreye kadar hava ve deniz unsurlarını takip ederek zirvenin hava güvenliğini sağlayacak.

ZİRVE ALANINA GİRİŞTE ÇOK KATMANLI KONTROL NOKTASI

Basın mensupları ve görevli personel, İletişim Başkanlığı önünden yaklaşık 10 dakikada bir hareket eden NATO kaplamalı EGO otobüsleriyle medya merkezine ulaştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi’ne girişlerde ise güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Kartlı geçiş sistemlerinin yanı sıra yüz tanıma teknolojisinin kullanıldığı çok katmanlı kontrol noktalarından geçen basın mensupları, güvenlik taramalarının ardından çalışma alanlarına alınıyor.

Zirveden notlar! Dünya basınından yoğun ilgi

DÜNYA BASINI ANKARA'DA

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni takip etmek üzere dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları çalışmalarını Uluslararası Medya Merkezi'nde sürdürüyor. Yaklaşık 2 bin 500 gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşunun görev yaptığı merkez, güçlü teknik ve internet altyapısıyla kesintisiz yayın ve haber akışına imkân sağlıyor. Gazetecilerin konforunu artıracak sosyal alanların da oluşturulduğu merkezde gün boyunca Türkiye’nin misafirperverliğini yansıtan çeşitli ikramlar da bulunuyor. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk içecekler, tatlı çeşitleri ve taze mevsim meyveleri basın mensuplarının hizmetine sunuluyor.

Zirveden notlar! Dünya basınından yoğun ilgi

YENİ MAKAM UÇAĞININ İLK ADRESİ TÜRKİYE

17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne, Katar'ın ABD'ye hediye ettiği, 400 milyon dolarlık modifikasyonla başkanlık uçağına dönüştürülen ve ilk resmi yurt dışı uçuşunu Türkiye'ye yapan yeni Boeing VC-25B Bridge ile geldi.

Zirveden notlar! Dünya basınından yoğun ilgi

İKİ LİDER ARASINDA SAMİMİ DİYALOG

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inişinde resmî törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti. Trump, yeni başkanlık uçağını işaret ederek, "Bu uçağın ilk uçuşu buraya oldu. Şu an yepyeni" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, "Evet, biliyorum, duydum. Katar'dan gelmiş, hediye etmişler" ifadelerini kullandı. Trump ise uçağın değerinin "800 milyon dolar" olduğunu belirterek, "Tamamen yeni" dedi.

Zirveden notlar! Dünya basınından yoğun ilgi

TRUMP’TAN TÜRKÇE SELAMLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda resmî törenle karşıladı. Apronda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Trump, askerleri "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. İki lider tokalaşmasının ardından kısa süre ayaküstü sohbet etti. Samimi görüntüleri kameralara yansıyan liderlerin lacivert takım elbise ve lacivert kravat tercih ettiği görüldü. Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Trump, Ankara Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti. Burada bir süre baş başa görüşen iki lider, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.

Zirveden notlar! Dünya basınından yoğun ilgi

KÜLLİYE’DE YENİÇERİLER VE MEHTERAN TAKIMI KARŞILADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trump için resmi karşılama töreni düzenlendi. Külliyenin girişinde Yeniçeri kıyafetli askerler ve Mehteran Takımı konuk lideri karşılarken, törende Türk tarihindeki 16 büyük devleti temsil eden kıyafet ve bayrak grubundan oluşan Tarihi Saygı Takımı da yerini aldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Resmî tören boyunca askeri kıtalar hazır kıta beklerken, Erdoğan ve Trump tören alanındaki birlikleri selamladı. Tören sırasında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Karşılama heyetinde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın yer aldı.

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OVAL OFİS FORMATINDA BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk kez Beyaz Saray tarzı basın toplantısı düzenlendi. İki lider, koltuklarında otururken, basın mensuplarından rastgele soru alıp cevaplandırdı.





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