Dünya Kupası sahnesinde tam altı defa boy gösteren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, millî formayla son maçına İspanya karşısında çıktı. Dünya futbolunun son 20 yılına damga vuran Ronaldo, gözyaşlarıyla veda etti…

FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya arasında oynanan maç, futbol tarihinin dönüm noktalarından biri oldu.

KAMERALAR ONU ÇEKTİ

90+1’de Merino’nun golüyle adını çeyrek finale yazdıran İspanya, aslında Portekiz’i değil, bir futbol efsanesi Cristiano Ronaldo’yu eledi… Maçın bitiş düdüğünün ardından kameralar İspanya’nın sevincine değil Ronaldo’nun gözyaşlarına zoom yapmıştı. Ronaldo, aslında ilk anlarda sakin kalmaya çalışıyordu. Alkışlamaya çalıştı, gülümsemeye çalıştı ve gerçekten ağlamamaya çalıştı… Ama sonunda kendini tutamadı, duygu seli bütün bedenini kapladı…

Bir efsanenin hüzünlü vedası! Spotlar söndü, perde kapandı, futbol artık Ronaldo'suz

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası yolculuğunun bittiğini anladıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Bu, gerçekleştiremediği tek hayalini yerine getiremeyeceğini bilmenin hüznüydü. Bu, var olan en büyük turnuvada şampiyonluk apoletini takamadan emekli olacağını anlamanın hayal kırıklığıydı. Cristiano Ronaldo, Portekiz adına 27. ve son Dünya Kupası maçını oynadı. FIFA Dünya Kupası’nda altı turnuvada gol atan ilk oyuncuydu. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası genelinde 25+ gol atan ilk oyuncuydu. Yarışmanın eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncuydu.

BİN GOLE 24 KALDI

Ünvanları bu kadar değildi. Birçok rekorlar, zaferler, hüzünlerle dolu bir futbol geçmişi… Portekiz’in bütün zamanların en golcü oyuncusuydu mesela. Ronaldo’dan önce, Portekiz bütün tarihinde sadece üç kere Dünya Kupası’na katılabilmişti. Cristiano Ronaldo ile altı Dünya Kupası’na katıldılar ve hiçbir büyük uluslararası turnuvayı kaçırmadılar. Onun kaptanlığı altında Portekiz, tarihinin en önemli şampiyonluklarını kazandı. Ronaldo, Portekiz’i ilk olarak Fransa’da düzenlenen EURO 2016’da zafere taşıdı. Ardından 2019 ve 2025’te Uluslar Ligi şampiyonlukları geldi. Kariyerini bin golle kapatmak için 24 gol kaldı. Bu sayıları muhtemelen Al Nassr’da yapacak ve emekli olacak.

Bir efsanenin hüzünlü vedası! Spotlar söndü, perde kapandı, futbol artık Ronaldo'suz

GERÇEK BİR EFSANE

CR7’den önce Portekiz:

17 Dünya Kupası’ndan 3’üne katıldı

11 Avrupa Şampiyonası’ndan 3’üne katıldı

Sıfır kupa

CR7 ile birlikte Portekiz:

6/6 Dünya Kupası’na katıldı

6/6 Avrupa Şampiyonası’na katıldı

EURO 2016 şampiyonu ??

2019 Uluslar Ligi şampiyonu ??

2925 Uluslar Ligi şampiyonu ??

GEÇMİŞ - GELECEK

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisi olarak gösterilen Ronaldo, sahneden çekilirken, genç Yamal, maçın bitiş düdüğüyle birlikte ona gitti, sarıldı, teselli etti.

LAMİNE YAMAL’DAN CR7 SÖZLERİ: BENİM KAHRAMANIMDI

İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalar yaptı. İspanyol yıldız “O inanılmaz bir insan ve şüphesiz futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri. Bazen futbol, rekabetten daha büyüktür. Portekiz için her şeyini verdi. Cristiano Ronaldo benim ilham kaynağımdı. Sonuç ne olursa olsun onun gibiler saygıdan başka bir şeyi hak etmiyor” dedi.

ERLİNG HAALAND DA ÜZGÜN: ONDAN İLHAM ALDIM

Norveç’in gol makinesi Erling Haaland, Ronaldo’nun vedasıyla ilgili olarak “Minnettar olmam gereken bir oyuncu varsa, o Cristiano Ronaldo’dur. O, bugünkü oyuncu olmam için bana ilham verdi. O benim futbol kahramanım. Ondan çok şey öğrendim. Ronaldo bu sporda gelmiş geçmiş en iyisi” dedi.

RONALDO’DAN VEDA SÖZLERİ: BAŞIM DİK VİCDANIM RAHAT!

n İspanya maçının ardından Portekiz Millî Takımı’na veda eden Cristiano Ronaldo “Benden önce Portekiz kupa kazanamamıştı. EURO 2016’yı kazandım ve benim için bu, Dünya Kupası ile eşdeğer bir kupa. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve Portekiz ile üç kupa kazandım. Başım dik, vicdanım rahat” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası