NATO resepsiyonunda aile fotoğrafı! Erdoğan çifti liderlerle aynı karede
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve resmi akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.
- Resepsiyon ve resmi akşam yemeğine NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile NATO üyesi olmayan bazı ülkelerin liderleri ve eşleri katıldı.
- Erdoğan çifti, konukları Külliye'nin girişinde karşılayarak tokalaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Resepsiyon, NATO Zirvesi kapsamındaki diplomatik temasların önemli etkinliklerinden biri olarak gerçekleştirildi.
- Katılımcılarla aile fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan liderler ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyon ve resmi akşam yemeğine NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, zirve kapsamında gerçekleştirilen bazı toplantılara katılan NATO üyesi olmayan ülkelerin liderleri ve eşleri de katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, resepsiyona gelen konukları Külliye'nin girişinde tek tek karşıladı. Liderler ve eşleriyle tokalaşan Erdoğan çifti, konuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Resepsiyon, NATO Zirvesi kapsamındaki diplomatik temasların önemli etkinliklerinden biri olarak gerçekleştirildi.
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AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.